Burleanu a început lupta pentru „supraviețuire“: Explicația unei declarații neobișnuite pentru șeful FRF

Naționalele România s-au cam „abonat“ la ultimul loc, dacă ne uităm la întrecerile importante la care am participat recent.

Așadar, avem dovada că vorbele goale, „ambalate“ într-un înveliș lucios, specialitatea casei pentru administrația Burleanu, dau bine la interviuri, dar nu aduc și rezultate. După locul 4 din 4 pe care ne-am clasat în Liga Națiunilor, retrogradând în „C“, lângă Feroe și Azerbaidjan, a venit și locul 16 din 16 la Europeanul U21 pe care l-am găzduit, în iunie și iulie, alături de Georgia. Bineînțeles, ambele eșecuri au fost prezentate drept niște realizări de Burleanu (39 de ani) și oamenii săi. Despre Liga Națiunilor ni s-a spus că, în „C“, vom da de adversare mai accesibile, de parcă scopul e să jucăm cu niște echipe de duzină ca să câștigăm și noi. Iar după Euro U21 s-a bătut moneda pe faptul că am fi câștigat niște jucători pentru naționala mare.

Vestea bună e că, în ceea ce privește Euro 2024 (Germania, 14 iunie – 14 iulie), avem un obiectiv clar și, din câte se pare, nu urmărim să vedem partea plină a paharului în cazul unui eșec. Pentru că am nimerit într-o grupă preliminară atât de ușoară, încât până și actuala conducere a federației e conștientă că suntem „condamnați“ să ne calificăm. În plus, Burleanu, cu o singură calificare obținută cu naționala mare în mandatul său de nouă ani, cea de la Euro 2016, știe că are nevoie ca de aer de prezența tricolorilor la Euro 2024. Dacă din calificarea precedentă, la Campionatul European din Franța, s-a „trăit“ până acum, în mod cert, Euro 2024 poate deveni „piesa de rezistență“ în tentativa șefului FRF de a obține un alt mandat, în perioada 2026–2030.

În acest context, Răzvan Burleanu a apărut, marți, în fața presei și a avut un discurs neobișnuit de curajos! Pentru că, răspicat, a anunțat că trebuie să câștigăm 6 puncte din 6 în dubla care urmează în luna septembrie. Mai mult decât atât, șeful de la „Casa Fotbalului“ a indicat că optimismul său e împărtășit și de selecționerul Edward Iordănescu (45 de ani).

„Aşteptările mele sunt ca, la finalul celor două meciuri, cu Israel şi Kosovo, să ne putem consolida locul de calificare pentru Euro, să putem continua forma pozitivă arătată în martie şi iunie şi, la final, să ne putem îndeplini visul, de a merge la Euro 2024. Obiectivul e să obţinem cele şase puncte (n.r. – cu Israel și Kosovo). Persoana căreia i-am încredinţat acest vis al calificării, selecţionerul Edward Iordănescu, e optimistă. Prin urmare, şi eu sunt optimist în ceea ce priveşte luna septembrie. Vor fi două meciuri importante, dar nu decisive, iar dacă vom reuşi să gestionăm inteligent acest moment, cu siguranţă, şansele noastre vor creşte“, a spus președintele federației.

Fanii oferă susținere necondiționată

În ciuda dezamăgirilor trăite în ultima perioadă, românii dovedesc prin comportamentul lor că susțin, în continuare, echipa națională. De aici și interesul uriaș în jurul meciului cu Israel, echipă cu care ne aflăm într-o luptă directă pentru locul 2, ultimul care duce la Euro 2024.

„Confirmăm că avem, în momentul de faţă, peste 25.000 de spectatori la meciul cu Israel, a fost deschis al doilea inel pe Arena Naţională, probabil vom depăşi 40-45.000 de spectatori“, a dezvăluit Răzvan Burleanu.

Problemele selecționerului se înmulțesc

Lotul României pentru dubla cu Israel și Kosovo va fi anunțat la finalul meciurilor din acest weekend. Din păcate, problemele selecționerului Edward Iordănescu se înmulțesc deja. Pe lângă faptul că are în vizor niște jucători cu situații dificile la cluburile lor – cazul Ianis Hagi, cu foarte puține minute jucate în acest debut de sezon, e elocvent – Iordănescu tocmai a pierdut și doi fotbaliști de bază.

Vorbim despre Vlad Chiricheș (31 de ani, FCSB) și Dennis Man (22 de ani, Parma). Foarte probabil, amândoi ar fi fost titulari în partidele cu Israel și Kosovo. Primul s-a „rupt“ însă în weekend-ul trecut, iar managerul FCSB, Mihai Stoica, a confirmat că stoperul adus în vară va sta pe tușă cam o lună. Man a suferit, la rândul său, o accidentare musculară la piciorul stâng la antrenamentele celor de la Parma. Verdictul medicilor? Trei săptămâni de pauză.

79,2

la sută din calificările posibile au fost ratate de prima reprezentativă și de naționalele U21, U19 și U17, de când Răzvan Burleanu conduce fotbalul românesc, începând cu martie 2014.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. Elveția 4 3 1 0 12-3 10

2. România 4 2 2 0 6-3 8

3. Israel 4 2 1 1 5-6 7

4. Belarus 4 1 0 3 4-10 3

5. Kosovo 4 0 3 1 3-4 3

6. Andorra 4 0 1 3 3-7 1

*Primele două clasate vor obține calificarea la turneul final.

Programul tricolorilor până la finalul campaniei

România – Israel (9 septembrie, ora 21.45, Arena Națională)

România – Kosovo (12 septembrie, ora 21.45, Arena Națională)

Belarus – România (12 octombrie, ora 21.45, Budapesta)

România – Andorra (15 octombrie, ora 21.45)

Israel – România (18 noiembrie, ora 21.45)

România – Elveția (21 noiembrie, ora 21.45)