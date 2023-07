Fotbalul, „confiscat“ în România de promotorii eșecului: Burleanu ne râde în față cu ultima lui decizie

E clar: fotbalul din România a fost „confiscat“ de niște oameni care fac ce vor „mușchii lor“ și țin să ne demonstreze acest lucru, periodic, prin deciziile lor.

„Adevărul“ a arătat, de curând, cum federația condusă de Răzvan Burleanu a ratat 79% din calificări, în campaniile care au implicat prima reprezentativă, dar și naționalele U21, U19 și U17. Acest bilanț catastrofal e consecința faptului că, de cele mai multe ori, numirile în funcția de selecționer la aceste loturi nu țin cont de un criteriu care ar trebui să fie primordial: cel al competenței! Ce se întâmplă la naționala de tineret demonstrează această realitate șocantă.

Am găzduit Europeanul cu „groparul“ U21

Luna trecută, România U21 s-a făcut de râs la Europeanul pe care l-a găzduit alături de Georgia, terminând pe locul 16 din 16! Rezultatul a fost unul firesc, în condițiile în care selecționerul Emil Săndoi (58 de ani) avea o listă întreagă de eșecuri la acest nivel. Concret, după cum a arătat „Adevărul“, Săndoi a ratat calificarea la patru turnee finale de Campionat European, în 2007, 2009, 2011 și 2013!

Și, totuși, ce l-a recomandat pe Săndoi pentru încă un mandat la U21? Faptul că e un tip docil, ascultător, care n-a ieșit din cuvântul șefului nicăieri. Nici la FRF, unde naționala de tineret a devenit „jucăria“ lui Mihai Stoichiță (69 de ani). Ca să ajungi pe banca României U21 trebuie să ai o singură „calitate“: să fii pe placul lui „Nea Mihai“. Așa a obținut postul Emil Săndoi și tot așa a fost ales înlocuitorul său, Daniel Pancu.

A câștigat un meci din șase la U20

Federația a pregătit terenul pentru numirea lui Pancu, încă de când Campionatul European de tineret era în plină desfășurare, la București. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a apărut la Orange Sport și a explicat de ce e nevoie de această mutare: „Pancu, fiind selectioner la U20, practic ar fi o variantă. Prin faptul că a fost antrenor la U20, e o variantă logică să faci pasul la U21“.

E suficient să ne uităm pe CV-ul lui Pancu la U20 ca să ne dăm seama cât de absurdă e declarația dată de Vochin, fost jurnalist respectabil: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri, golaveraj: 5-10!

Practic, ce ne spune FRF prin această decizie a numirii lui Pancu la U21 e că o singură victorie – a fost un 2-0 cu Polonia – e suficientă ca să fii promovat în funcție! Nici nu mai contează că ai adunat mai multe eșecuri decât meciuri câștigate. De fapt, nu doar promovarea lui Pancu la U21 arată acest lucru, ci și faptul că el a fost ales pentru naționala U20! Pentru că CV-ul său, ca antrenor de club, nu-l recomanda cu nimic, nici pentru acest post.

Pancu a lucrat la Academiile Rapid și FC Voluntari, iar ca „principal“ a avut două mandate, la Rapid (octombrie 2018 – martie 2020) și la Poli Iași (august 2020 – ianuarie 2021). Ambele catastrofale!

La Rapid, a stat pe bancă în opt meciuri de liga a doua: 3 victorii, 1 egal, 4 înfrângeri, golaveraj 13-11. La Poli Iași, a preluat echipa înainte de startul sezonului 2020-2021. Cu Pancu pe bancă, ieșenii au devenit ciuca bătăilor în prima ligă. Și cu o apărare ridicolă, care avea o medie de două goluri încasate pe meci! Degeaba au sperat oficialii Poli Iași că, mergând pe mâna lui Pancu, acesta va redresa corabia. Într-un final, fostul rapidist a părăsit Poli Iași cu următorul bilanț: 18 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 11 înfrângeri, golaveraj 16-37!

Așadar, în întreaga sa carieră de antrenor, la Rapid, Poli Iași și România U20, Pancu a adunat mai multe eșecuri decât meciuri câștigate: 32 de partide, 8 victorii, 5 egaluri, 19 înfrângeri. După cum se poate vedea, procentajul înfrângerilor e de 59%! Acesta e bilanțul cu care a convins conducerea federației că merită să i se dea pe mâna naționala de tineret.

Vorbe goale la prezentare

Deși se știa de luna trecută că Pancu e alesul FRF pentru postul de selecționer la U21, administrația Burleanu, imbatabilă când vorbim despre tertipuri de acest gen, a așteptat câteva săptămâni până la oficializarea mutării. Explicația: federația a vrut ca subiectul legat de naționala de tineret, revoltător pentru iubitorii fotbalului, să mai iasă din atenția publicului. Când s-a întâmplat acest lucru, marți, Pancu a fost prezentat în cadrul unei conferințe, livrând niște vorbe goale, atât de apreciate la „Casa Fotbalului“.

„La capitolul agresivitate, atitudine, altruism, disciplină am avut de suferit şi sunt primele valori de la care plecăm în perioada următoare. Am vorbit de atitudine pozitivă, de altruism, de disciplină, plus respectul pentru tricoul echipei naţionale. Astea sunt valorile pe care le promovez, la care avem de recuperat“, a spus Pancu.

Întrebat despre ținta care i s-a fixat, noul selecționer a oferit, totuși, un răspun concret: „Obiectivul e clar calificarea la turneul final, pentru că, vrem nu vrem, echipa naţională U21 obligă în acest moment. După trei prezenţe succesive (n.r. – la turneele finale din 2019, 2021 și 2023), nu se gândeşte nimeni decât la calificare“.

Strategia federală: „flutură“ un nume mare, instalează un om agreat de sistem

Ajunsă la „Casa Fotbalului“ în martie 2014, administrația Burleanu n-a îmbunătățit nivelul rezultatelor din fotbalul românesc, însă a dobândit o abilitate diabolică de a ascunde faptul că, la FRF, criteriul competenței nu contează. Important e să fii din „gașca Burleanu“.

Ultimele numiri, la prima reprezentativă și la Under 21, s-au făcut după același trend. De fiecare dată, s-a aruncat pe piață un nume important, pentru ca, ulterior, să fie instalat cine trebuie. Adică, un om agreat de sistem.

La naționala mare, federalii i-au abordat de ochii lumii pe Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu și Ladislau Bölöni. Finalmente, a fost numit selecționer Edward Iordănescu. Despre care se știa, din prima zi de după plecarea lui Mirel Rădoi, că e antrenorul dorit de FRF.

La naționala de tinet, acum s-a „fluturat“ numele lui Cristi Chivu (42 de ani). Deși se știa că acesta e sub contract cu Inter U19 și n-are de gând să vină la România U21 ca să primească indicații tehnico-tactice de la... Mihai Stoichiță. Chiar și așa, la conferința prilejuită de instalarea lui Pancu la tineret, Stoichiță s-a folosit, încă o dată, de numele lui Chivu ca să justifice de ce am ajuns la varianta Pancu.

„A fost şi Cristian Chivu o opţiune, dar nu numai el. Au fost mai mulţi candidaţi pentru că în momentul în care alegi un antrenor avem o listă mai lungă. Aşa s-a întâmplat la nivelul oricărei echipe naţionale, s-a discutat cu toţi, apoi s-a luat hotărârea. Chivu a fost printre ei, dar a fost foarte clar şi a spus că urmăreşte o altă activitate“, a spus Stoichiță.

Ceea ce n-a spus șeful Comisiei Tehnice e cine a fost pe lista FRF, în afară de Pancu. Pentru că și această listă arată cam de unde se aleg selecționerii loturilor naționale. Așadar, pentru postul de la U21 au fost în vizor Nicolae Dică, Ionuț Badea și Răzvan Rotaru. Primul a retrogradat Mioveniul în campionatul trecut, al doilea are, la fel ca Pancu, mai multe înfrângeri decât victorii, ca antrenor (67 de partide câștigate și 78 pierdute la echipele de club!), în timp ce Răzvan Rotaru, fost jurnalist, are doar două experiențe, ca principal, la ACS Berceni și România U16.

Preliminarii Euro 2025, grupa E, programul României U21

*12 septembrie 2023: Albania – România

*13 octombrie 2023: România – Armenia

*17 octombrie 2023: România – Finlanda

*17 noiembrie 2023: România – Albania

*21 noiembrie 2023: Elveția – România

*26 martie 2024: Armenia – România

*6 septembrie 2024: România – Muntenegru

*10 septembrie 2024: Finlanda – România

*11 octombrie 2024: Muntenegru – România

*15 octombrie 2024: România – Elveția

Euro 2025, sistemul de calificare

Doar primul loc în fiecare grupă preliminară are calificarea asigurată la turneul final din Slovacia. Echipele care vor termina pe 2, în cele nouă grupe preliminare, vor avea un clasament separat pe baza rezultatelor obținute în calificări. Aici, primele trei clasate vor merge și ele la turneul final. Celelalte șase echipe, în schimb, vor juca meciuri de play-off, tur-retur, pe 11 și 19 noiembrie 2024. Învingătoarele vor obține și ele calificarea la Euro 2025. La turneul final din Slovacia vor evolua, în total, 16 echipe naționale Under 21. Gazda întrecerii e calificată din oficiu.