Ayatollah-ul Burleanu: Cum a ajuns fotbalul în mâinile unui individ care ne ia de proști VIDEO

Se spune că înțelepciunea vine odată cu vârsta. Din păcate, în cazul lui Răzvan Burleanu (38 de ani) acest lucru nu prea se vede. Mai degrabă, șeful FRF dă dovadă de un tupeu infantil.

Sub conducerea lui Burleanu, nu doar că am ajuns să ratăm calificările – la seniori, avem un turneu final, Euro 2016, din patru posibile, de când administrația Burleanu e la putere – dar, mai nou, ultimul loc nu ni-l ia nimeni!

Cu naționala mare, am „reușit“ să terminăm pe 4 din 4 în Liga Națiunilor, retrogradând în C, iar la tineret, încă din prima zi, ne-am „lipit“ de ultimul loc în grupa din care am făcut parte la Campionatul European și nu l-am mai dat drumul!

După aceste contraperformanțe, sare pe rana suporterilor a pus șeful federației. Pentru că a apărut în fața jurnaliștilor și, cu o nonșalanță șocantă, a vorbit despre „partea plină a paharului“ după niște eșecuri dureroase. Iată analizele oferite de omul care conduce fotbalul românesc din martie 2014:

*După retrogradarea în Liga C a Națiunilor - Ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a 3-a în tragerea la sorți pentru Euro 2024. În ceea ce privește că în următoarea ediție a Ligii Națiunilor am retrogradat, vom întâlni echipe mai accesibile.

*După ce tineretul a ocupat ultimul loc în grupă la Campionatul European - Dacă ne uităm la această generație de la Under-21 putem observa că oarecum ne-am atins un obiectiv. Dincolo de o performanță sportivă, actuala generație și-a atins obiectivul, avem deja trei jucători care au debutat pentru prima reprezentativă a României, Mihăilă, Drăgușin și Screciu. Apoi, e Târnovanu, un portar de viitor.

Niște puști au avut mai mult bun simț

Dacă declarațiile de mai sus i-au lăsat pe suporterii români cu gura căscată, singura lor nedumerire fiind până unde poate ajunge tupeul șefului FRF, în schimb, niște puști de la naționala Under 21 au avut, totuși, puterea de a admite că România s-a făcut de râs la Europeanul pe care l-a găzduit, alături de Georgia.

După remiza cu Croația U21, meci în care naționala de tineret a fost, din nou, surclasată, dar salvată de intervențiile minunate ale portarului Ștefan Târnovanu, jucătorii lui Săndoi au venit în fața microfoanelor și au dat dovadă de bun simț. Declarațiile lor pot fi o lecție și pentru oamenii din fruntea FRF.

*Bogdan Racovițan (căpitanul României U21) - Plec de aici şi cu un sentiment de ruşine, cu un sentiment de dezamăgire că n-am reuşit misiunea. Ca lider de echipă îmi doream mai mult. N-am pierdut meciul cu Croația, însă pot spune că toţi am pierdut la acest turneu final. Concluzia după acest turneu e una negativă pentru că încheiem fără victorie şi n-am reuşit să ne calificăm în sferturi. Am dezamăgit o țară întreagă.

*Ștefan Târnovanu (cel mai bun jucător al României la turneul final) - Cred că am fost depăşiţi total în primele două meciuri (n.r. – cu Spania U21 și cu Ucraina U21). În meciul cu croații, am avut mingea un pic mai mult, dar suntem departe, per ansamblu. Consider că acest turneu final e un eşec, pentru că n-am marcat şi am obţinut un singur punct.

„Dușmanul“ e de vină...

Modul în care Răzvan Burleanu a ajuns să vorbească în aparițiile sale publice nu mai are nicio legătură cu discursul său din 2014, când a ajuns în fruntea FRF. La vremea respectivă, șeful de la „Casa Fotbalului“ avea același vocabular dezvoltat ca acum, cu cuvinte pompoase, dar măcar nu lăsa impresia că îți jignește inteligența, făcând niște afirmații ridicole. Între timp, după aproape un deceniu în funcție, Burleanu s-a schimbat în rău! Iar acum comportamentul și discursul său par a fi copiate după modelul Ayatollah-ului Ali Khamenei, dictatorul iranian aflat la putere din 1989.

Și liderul suprem iranian se referă, în toate aparițiile sale publice, la „dușmanul“ din exterior, o entitate nedefinită, dar care mereu e în acțiune și în cârca căruia se pun toate nereușitele, toate neajunsurile și problemele țării. Ei bine, Răzvan Burleanu a adoptat același tip de discurs, marți, când a apărut în fața jurnaliștilor.

Întrebat despre rezultatele naționalei mari în preliminariile Euro 2024, șeful FRF a oferit următorul răspuns bulversant: „Elveţia a avut nevoie de 80 de minute să înscrie două goluri, iar noi am avut nevoie doar de 10 minute pentru a face acelaşi lucru. La final, contează rezultatul. Oricum, reacţia suporterilor e total diferită după aceste două meciuri (n.r. – cu Kosovo și Elveția) faţă de unele comentarii. Au fost sute de mii, milioane de suporteri care n-au împărtăşit opinia câtorva care au încercat să deformeze opinia publică în ceea ce priveşte performanţa jucătorilor naţionalei“.

Așadar, în viziunea lui Burleanu, tot „dușmanul“ din exterior e cel care critică activitatea FRF. Pentru a fi, totuși, conectat la realitate, șeful federației ar putea arunca o privire pe pagina de Facebook a forului pe care îl conduce.

După remiza naționalei de tineret cu Croația U21, rezultatul a fost pus și pe pagina „Echipa națională de fotbal a României“, administrată de echipa de comunicare de la FRF. Până ieri, la ora prânzului, această postare avea 382 de comentarii. Nici măcar unul nu era lăudativ la adresa federației! Iată o selecție a mesajelor postate, care l-ar putea trezi la realitate pe Ayatollah-ul Burleanu:

*Dorin Rafa – Burlene, suntem pe drumul cel bun, pe primul loc din coadă. Du-te și lasă-ne că distrugi fotbalul.

*Bulgarean Ioan Vasile - După spusele lui Burleanu, obiectivul a fost îndeplinit. Tineretul a dat trei jucători echipei naționale. Bravos inteligența...

*Vlad Ciobanu - Un (alt) eșec major marca Stoichiță și Burleanu! Știam ca vom fi gazde la acest turneu și ne-am jucat de-a antrenorul. Întăi Bratu, apoi Săndoi. Când va plăti Stoichiță, tăietorul de capete? Are vreo 10-15 eșecuri pe numele lui, de la naționala mare la juniori..

*Cosmin David Hristea - Am ieșit bine din grupă, locul 4 și fără gol înscris. Nu-i rău!

*Iovan Valy - Tocmai am luat premiul nobel pentru pace! 0 goluri marcate.

Huiduit copios la fiecare apariție publică

Despre Răzvan Burleanu se poate spune orice, dar cu siguranță șeful FRF nu poate fi acuzat de prostie. Mai degrabă, el are impresia că cei din jurul său sunt niște proști, când spune că milioane de români susțin și apreciază activitatea federației sale. Pentru că Burleanu știe foarte bine că a ajuns un șef la fel de detesat, cum era predecesorul său, Mircea Sandu. Și nici nu poate fi altfel, având în vedere că, la fiecare apariție publică, Burleanu e fluierat copios!

Marți seară, după remiza albă cu Croația U21, i s-a cerut demisia, fanii prezenți pe Stadionul Steaua, scandând: „Pleacă Burleanu, pleacă Burleanu, pleacă și lasă-ne“. Apoi, luna trecută, când s-a dus la Iași pentru a decerna trofeul ligii secunde, șeful FRF a fost huiduit, în momentul în care crainicul a anunțat prezența sa pe gazon.

Concluzia în privința șefului FRF a fost oferită de Cornel Dinu (74 de ani), fost mare internațional, cu 74 de selecții sub tricolor: „De câteva săptămâni, și după meciul cu Elveția, tupeul de securist acoperit al lui Burleanu nu mai are limite. E pus de niște băieți acolo. Se știe foarte bine cum s-a făcut și la federație, dar și la Ligă“.

Euro 2023, tabloul sferturilor

Sâmbătă, 1 iulie

Georgia – Israel 19.00 (Tbilisi)

Spania – Elveția 22.00 (București, Stadionul Rapid)

Duminică, 2 iulie

Anglia – Portugalia 19.00 (Kutaisi)

Franța – Ucraina 22.00 (Cluj-Napoca, Cluj-Arena)

TVR transmite meciurile din cadrul Campionatului European de tineret.