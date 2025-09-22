Bugetul principalului sponsor al fotbalului românesc, schilodit de un joc de păcănele. Operatorul și-a asumat eroarea tehnică și a plătit câștigurile

Superbet, principalul sponsor din fotbalul românesc, a suferit o „daună” de proporții, după ce un joc de pe site a dat rateuri și i-a îmbogățit de jucătorii aflați pe fază.

Pe un forum al jucătorilor de păcănele, aseară s-a dat pontul ca jocul de păcănele Fire Blaze Red Wizard, produs Playtech și aflat pe site-ul Superbet, conține un bug ciudat și că se poate paria sume mici pe o rotire, dar se pot câștiga sume importante.

Utilizatorii au luat cu asalt platforma și au început să mizeze și să se umple de bani. După o perioadă de timp, sesizând defecțiunea, Superbet a luat hotărârea de a bloca conturile a 7.500 de jucători care obținuseră câștiguri din cauza acelei erori tehnice.

În cele din urmă, conducerea companiei a luat o măsură fără precedent: a deblocat conturile și i-a anunțat pe utilizatori că își vor putea retrage toți banii, scrie Prosport.

Superbet a hotărât să onoreze câștiguri de peste 30 de milioane de euro pe care mulți utilizatori le-au obținut în numai câteva ore, susține publicația.

Cei 7.500 de jucători care au avut contul blocat au primit, după ce acesta le-a fost deblocat, un mesaj prin intermediul căruia erau înștiințați că nu le vor fi anulate câștigurile.

„Salut, investigațiile suplimentare în urma activității tale la anumite jocuri de Casino s-au încheiat, iar contul tău a fost deblocat.

Am luat decizia de a onora toate plățile la acele jocuri, ținând cont de istoria și statutul pe care Superbet îl are în industria jocurilor de noroc din România.

Suntem cunoscuți ca operatorul de pariuri și casino care plătește orice câștig, indiferent de sume. Ca cei care acceptă toate pariurile și orice miză la jocuri. Și nu ne dorim ca acest lucru să se schimbe.

Toate restricțiile de pe contul tău au fost ridicate. Bucură-te de câștiguri! Mult succes!”, este mesajul primit de cei 7.500 de utilizatori căruora le-a fost, inițial, blocat contul după ce au obținut câștiguri considerabile de pe urma erorii de la jocul Fire Blaze Red Wizard.

Momentan, nu există o informare oficială din partea Superbet.

De ce a decis Superbet să achite instant câștigurile

„Erorile tehnice”, precum este cea asumată de Superbet, sunt tratate diferit pe piața neomogenă a jocurilor de noroc (în Europa, fiecare țară se conduce după propriile regulamente).

Recent, în Italia, un jucător a câștigat suma de 110.000 de euro, profitând de o eroare tehnică. Instanța din regiunea Calabria a declarat nul contractul de joc și a obligat jucătorul să restituie banii.

Există și exemple contrare, anume litigii în care instanțele din străinătate au decis că eroarea tehnică „face parte din joc” și a obligat operatorii la plata câștigurilor.

Tot în Italia, la Roma, o decizie din acest an a unei instanțe a obligat un operator de aparate VLT să plătească jackpot-ul, chiar dacă a fost obținut în urma unei defecțiuni a sistemului IT.

În cazul Superbet, probabil că operatorul, cel mai important de pe piața românească, n-a dorit să aibă parte de un scandal, care ar fi avut loc dacă litigiile s-ar fi mutat în sălile de tribunal, și a decis să achite instant.

De regulă, „erorile tehnice” sunt prevăzute în contractele dintre jucători și casele de pariuri și sunt de partea operatorilor.