O comunitate de tipseri a dat un „tun” de câteva sute de mii de lei în bugetul celei mai tari case de pariuri din România

Weekend de excepție pentru peste 1.200 de pariori care au avut inspirația să copieze cele două bilete multiple postate pe contul SuperSocial al unui portalul special dedicat pariorilor, XBets.

Biletul numărul 1: cod Superbet 891N-YYAC8T, cotă 111.00, copiat de 467 de pariori, vizualizat de 1.900.

Primul bilet norocos a fost postat pe 17 iulie, cu o miză cât de poate de responsabilă pentru astfel de bilete cu multe selecții, 15 lei. Echipa de tipsteri profesioniști (cei care propun cote câștigătoare) de la XBets a ales 12 selecții pe bilet, dintre care 11 sunt deja „verzi”, adică au fost validate ca și câștigătoare..

În acest moment, biletul mai „stă” doar în victoria formației Dinamo București în meciul de diseară (ora 21.00, în epilogul etapei a doua), contra FC Botoșani. Totuși, grație funcției Cash Out de la Superbet, biletul cu miza 15 lei poate fi încasat înainte de startul partidei cu un câștig de 826 de lei, ceea ce înseamnă de aproximativ 55 de ori valoarea mizei plasate.

Cei care au încredere în Dinamo și aleg să lase biletul să meargă, vor încasa dublu (1.666 lei în cazul biletului cu miza de 15 lei), în cazul în care Dinamo câștigă în această seară. Sau cel puțin va conduce cu 2-0, caz în care Superbet validează pariul ca fiind câștigător.

Biletul numărul 2: 890E-QOVCZI, cotă 124.45, copiat de 463 de pariori, vizualizat de 1.600

Al doilea dintre biletele norocoase a fost plasat pe 19 iulie și a inclus nu mai puțin de 11 selecții cu cote cuprinse între 1.33 și 1.85. Au fost selecții alese cu grijă și multă inspirație din Danemarca, Belgia, Cehia, Suedia, Norvegia, dar și Superligă, campionat denumit după casa de pariuri Superbet, cel mai influent operator din România.

Cele două selecții din campionatul românesc au fost:

⦁ Oțelul marchează minim un gol în meciul cu Farul Constanța. A câștigat Farul cu 3-2.

⦁ Rapid București - CFR Cluj GG sau peste 2.5 goluri. S-a terminat 1-1.

Cât are de plătit Superbet pentru cele două bilete XBets, la o miză medie de 10 lei per bilet

În cazul unei mize medii pe bilet de 10 lei, Superbet are de plătit 256.850 de lei în cazul primului bilet, în condițiile în care toți pariorii ar da Cash Out înainte de ultimul meci. Dacă, în schimb, nimeni nu dă Cash Out și Dinamo câștigă, suma totală ar ajunge la 518.370 lei.

Pentru al doilea bilet plasat de 464 de pariori, cu o miză ipotetică de doar 10 lei, Superbet trebuie să plătească 577.448 lei. Evident, au fost și pariori care au pus mai puțin de 10 lei, dar și pariori care au pus sume mult mai mari.

Aceștia nu s-au sfiit să-și exprime recunoștința prin comentarii de genul: „Baaaa … am scos miliardul… te pup Gabriele” sau „Felicitări pentru bilet !!! Bravo, mii de mulțumiri!”.