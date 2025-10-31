Bucureștiul visează, din nou, la o finală europeană. FRF vrea să aducă Europa League pe Arena Națională. Candidatură surpriză

Federația Română de Fotbal și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, care ar urma să aibă loc pe Arena Națională.

Arena Națională a mai fost gazda unei finale de Europa League, în sezonul 2011-2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0. FRF își propune astfel să aducă din nou la București un eveniment european de mare calibru.

„România deține capacitatea de a organiza astfel de evenimente!”

În comunicatul oficial, Răzvan Burleanu, președintele Federației, a subliniat importanța acestei inițiative pentru fotbalul românesc.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal - Comunitate - Business.

Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League!”, a spus Răzvan Burleanu, conform frf.ro.

Marile eveniemnte găzduite de România

Europa League reprezintă a doua competiție continentală ca valoare pentru cluburile din Europa, după Liga Campionilor.

În ultimii ani, România a găzduit numeroase evenimente fotbalistice importante, printre care tragerea la sorți a grupelor și patru partide din cadrul EURO 2020, dar și Campionatele Europene Under 21 și Under 19.

În sezonul curent, finala Europa League va avea loc la Istanbul, iar în 2027 este programată la Frankfurt.