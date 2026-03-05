search
Joi, 5 Martie 2026
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din ultimele decenii, pe fondul încetinirii economiei

Publicat:

China a stabilit o țintă de creștere a produsului intern brut (PIB) de 4,5–5%, cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, în timp ce autoritățile încearcă să adapteze economia la un ritm de dezvoltare mai lent și la provocări interne și externe tot mai complexe, scrie The Guardian.

Anunțul a fost făcut de premierul Li Qiang la deschiderea sesiunii anuale a Congresului Național al Poporului, parlamentul Chinei, unde aproape 3.000 de delegați s-au reunit joi în Marea Sală a Poporului din Beijing.

Este pentru prima dată din 1991 când ținta oficială de creștere economică a Chinei scade sub pragul de 5%. Autoritățile descriu noua strategie drept o orientare spre o „creștere de înaltă calitate”, bazată mai mult pe inovație și tehnologie decât pe motoarele tradiționale ale economiei, precum construcțiile și exporturile.

O schimbare de strategie economică

În discursul său, Li Qiang a caracterizat anul 2025 drept „remarcabil”, dar marcat de evoluții „profunde și complexe atât pe plan intern, cât și extern”, potrivit raportului anual de activitate al guvernului.

În același timp, autoritățile chineze au publicat proiectul celui de-al 15-lea plan cincinal, care va ghida politica economică între 2026 și 2030. Documentul include măsuri pentru stimularea consumului intern și pentru consolidarea inovării tehnologice, două priorități majore ale Beijingului pentru următorii ani.

Scăderea țintei de creștere reflectă și presiunile structurale asupra economiei chineze: îmbătrânirea populației, dificultățile din sectorul imobiliar, cererea internă slabă și încetinirea naturală a economiei pe măsură ce nivelul veniturilor crește.

Reformele structurale devin prioritare

Potrivit unor analiști, autoritățile încearcă să profite de perioada de calm relativ în relațiile comerciale cu Statele Unite pentru a accelera reformele economice.

Dan Wang, director pentru China la firma de consultanță Eurasia Group, a declarat că anul în curs este „deosebit de important pentru reformele structurale”. În opinia sa, reducerea țintei de creștere arată și o toleranță mai mare a autorităților față de o posibilă creștere a șomajului.

Guvernul a stabilit o țintă de 5,5% pentru șomajul urban și promite crearea a peste 12 milioane de locuri de muncă în orașe, obiective similare cu cele din anii anteriori.

Totuși, unii experți avertizează că orientarea tot mai puternică spre industriile de înaltă tehnologie ar putea afecta milioane de muncitori din sectoarele tradiționale.

Încredere moderată în perspectivele economice

În ciuda țintei mai modeste, unii economiști consideră că Beijingul își arată în continuare încrederea în perspectivele economiei.

Guo Shan, economist-șef la compania de consultanță Hutong Research, a declarat că pentru a-și atinge obiectivul de a deveni o economie „moderat dezvoltată” până în 2035, China ar avea nevoie de o creștere medie de aproximativ 4,3% pe an în următorul deceniu.

Citește și: Cum a „trezit” China Japonia — și a obținut efectul invers

Potrivit acestuia, performanța economică din 2025 — când economia a continuat să crească în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite — ar fi consolidat încrederea autorităților în stabilirea noilor obiective.

Relația cu SUA și contextul global

China și Statele Unite au convenit în octombrie asupra unei pauze de un an în războiul comercial, iar noi negocieri sunt așteptate în această lună, înaintea unei vizite planificate a președintelui american Donald Trump la Beijing, la 31 martie.

În ciuda tensiunilor comerciale și a perturbărilor din lanțurile globale de aprovizionare, China a încheiat anul trecut cu un excedent comercial record de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Premierul Li a subliniat că menținerea disciplinei financiare și economice va fi o prioritate în 2026.

Ținte climatice și cheltuieli pentru apărare

Planul cincinal include și obiective privind reducerea intensității carbonului — cantitatea de emisii de CO₂ raportată la activitatea economică. Documentul prevede o reducere de 17% până în 2030.

Experții în domeniul climei avertizează însă că acest obiectiv ar putea fi insuficient pentru a atinge angajamentul Chinei de a reduce intensitatea carbonului cu peste 65% față de nivelul din 2005 până la finalul deceniului.

Date recente arată că între 2020 și 2025 intensitatea carbonului a scăzut cu aproximativ 12%, sub ținta de 18% stabilită în planul cincinal anterior.

În paralel, bugetul pentru 2026 prevede o creștere de 7% a cheltuielilor pentru apărare, o majorare ușor mai mică decât în anii precedenți.

Miza consumului intern

Un alt obiectiv major al strategiei economice este stimularea consumului intern, considerat esențial pentru stabilitatea pe termen lung a economiei chineze.

Deși planurile prezentate reiterează această prioritate, detaliile concrete privind modul în care autoritățile vor reuși să crească consumul rămân limitate.

Anul trecut, presa de stat chineză sugera că nivelul consumului ar trebui gestionat „cu aceeași rigoare” ca producția, semnalând o schimbare de accent de la modelul tradițional bazat pe industrie grea către unul orientat mai mult spre cererea internă.

China

