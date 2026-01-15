În timp ce PSV Eindhoven s-a distrat cu Den Bosch, scor 4-1, rivala Ajax Amsterdam își continuă prăbușirea, în condițiile în care l-a refuzat în urmă cu mai multe luni pe Cristian Chivu (45 de ani), căruia i-a propus doar postul de „secund”. Ajax a fost fost eliminată miercuri seară din Cupa Olandei de AZ Alkmaar pentru al doilea sezon la rând.

Alkmaar, formație de Conference League, a dispus cu 6-0 de echipa „lăncierilor” (locul 34 în grupa de Liga Campionior din 36 de formații, cu doar trei puncte adunate). Gazdele au macat de cte trie ori în fiecare repriză, iar din minutul 66 a avt om eliminat (Wijnda).

Intrată pe mâna antrenorului Fred Grim (60 de ani), fost rival pe post al lui Bogdan Lobonț, Ajax are cele mai multe cupe câștigate în Olanda, 20.

În campionatul olandez, Ajax este pe ocul 3, cu 33 de puncte în 18 etape, la 16 punte de liderul PSV.

Conducerea nu știe ce să mai facă, pentru a ieși din criză. A anunțat ieri aducerea de la AC Milan a lui Maximilian Ibrahimovic, fiul legendarului Zlatan.