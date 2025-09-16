Chivu făcea pe șoferul pentru un coleg de la Ajax: un lider înnăscut în vestiar, respectuos, mereu zâmbitor

De astăzi încep meciurile din grupa extinsă de Liga Campionilor la fotbal. În prima etapă sunt 18 jocuri, întinse pe câte 3 zile: azi, mâine și joi. Partida Ajax Amsterdam - Inter Milano are loc mâine, de la ora 22:00, și îl răscolește pe Cristian Chivu, antrenorul italienilor.

Fost coleg al lui Cristian Chivu (44 de ani) timp de trei ani la Ajax, olandezul Andy van der Meyde (45 de ani) a vorbit pentru gazzetta.it despre perioada petrecută împreună la Amsterdam.

„Pentru mine, el va fi mereu căpitanul-băiat, cu un an mai tânăr decât mine și purtând deja banderola de căpitan la 21 de ani.

Ajax e o altă planetă decât toate celelalte, nu se uită niciodată la actul de identitate, dar dacă ești atât de precoce, cu siguranță ai ceva special.

Cristian era un lider înnăscut în vestiar, respectuos, mereu zâmbitor: l-aș numi un adevărat gentleman.

La început, a primit multe cartonașe roșii, dar apoi s-a maturizat. Ca jucător, era foarte puternic: bun la marcaj, rapid în situațiile unu la unu, șuturi excelente de la distanță cu piciorul stâng.

În rest, mă ducea cu mașina lui când nu aveam una și îmi era șofer de la hotel la stadion. Nu mă surprinde că a devenit antrenor: aceste probleme de la început fac parte din meserie, înfrângerea împotriva lui Juve a fost nemeritată”, a spus batavul.

Alături de Chivu, van der Meyde a suferit un eșec amar în sferturile de finală împotriva lui Milan, în Liga Campionilor 2002-2003.

„S-a terminat cu 3-2 în favoarea lor în ultimul minut, cu un gol marcat de Tomasson: o înfrângere teribilă și nemeritată. Am jucat foarte bine, dar Chivu a alunecat la faza decisivă. E păcat, pentru că am fost foarte puternici. În cele din urmă, am plecat din Olanda spre Italia în același an: el a mers la Roma, iar eu la Milano”.