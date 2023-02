Benfica, victorie confortabilă în fața lui FC Buruges

Benfica Lisabona a făcut un pas mare spre sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe FC Bruges cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri seara, în deplasare, în prima manşă a optimilor.'

'Vulturii'' lusitani s-au impus prin golurile marcate de Joao Mario (51 - penalty), după un fault comis de Jack Hendry la Goncalo Ramos, şi de David Neres (88).

Benfica a controlat jocul şi a meritat victoria, având şi o bară în prima repriză, prin Rafa Silva.

João Mário, marcatorul Benfica, către Eleven Sports : "A fost important să câștigăm acest meci în deplasare împotriva unei echipe puternice. Am făcut un meci grozav; am marcat două goluri, dar este doar prima manșă. Sincer să fiu, am avut noroc [cu penaltyul], dar face parte din fotbal. Cel mai important lucru a fost să câștigăm, iar acel gol ne-a făcut să-l căutăm pe al doilea. Ar trebui să fim felicitați pentru că a fost foarte greu astăzi".

Chiquinho, mijlocașul Benfica, vorbind pentru Eleven Sports : "Suntem foarte mulțumiți. Știam că va fi un meci dificil și nu am început foarte bine, dar după 15 minute am preluat conducerea jocului. Am avut mai multe ocazii și în la final suntem învingători de drept. Este o victorie foarte importantă. Prima manșă s-a sfârșit, dar al doilea joc nu va fi ușor – trebuie să ne concentrăm pe asta".

Roger Schmidt, antrenorul Benfica, a vorbit pentru Eleven Sports : "Când joci prima manșă a unei egalități departe de casă și câștigi, este un prim pas foarte bun. Suntem la jumătatea egalității. Am arătat astăzi că am credem în noi înșine.”

Scott Parker, antrenor principal al Club Brugge: „Bineînțeles, o înfrângere cu 2-0 nu este ceva de care poți fi mulțumit, dar am văzut multe aspecte pozitive în acest joc, în special în primele 20 de minute. Am dat dovadă de curaj cu mingea. După cinci săptămâni de antrenament, văd în sfârșit ce căutam. Dar micile greșeli ne-au pierdut în acest meci în seara asta."

Manşa secundă va avea loc pe 7 martie, la Lisabona.

Statistici cheie

João Mário a marcat al 17-lea gol al campaniei în toate competițiile – și al nouălea din penalty.

Penalty-ul l-a făcut pe João Mário primul jucător al Benfica care a marcat în patru apariții succesive în UEFA Champions League.

João Mário a marcat al cincilea gol în competiția din acest sezon – doar Darwin Núñez (șase în 2021/22) a punctat mai mult pentru Benfica într-o campanie din UEFA Champions League.

David Neres a lovit de două ori în cele șase apariții în Liga Campionilor pentru Eagles, tot atâtea goluri cât a reușit în 13 cu Ajax.

Benfica a obținut trei victorii succesive în această competiție pentru prima dată după campania 2005/06, sub conducerea lui Ronald Koeman.

Club Brugge nu a reușit să înscrie în ultimele patru meciuri din UEFA Champions League.

Formații

Club Bruges : Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Odoi (Nielsen 65), Onyedika; Buchanan, Vanaken, Sowah (Jutglà 79); Lang

Benfica : Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, João Mário (João Neves 90), Rafa Silva (Neres 65); Gonçalo Ramos (Gonçalo Guedes 65)