Și-a anunțat plecarea, după ce a obținut titlul în Superliga și Cupa României! Ștefan Baiaram, anunț de ultim moment

Universitatea Craiova a încheiat un sezon de vis, după ce a cucerit atât Cupa României, cât și titlul de campioană, ultimul trofeu fiind obținut în urma victoriei categorice, 5-0, cu FC U Cluj.

La finalul partidei, Ștefan Baiaram a vorbit emoționat despre îndeplinirea unui vis din copilărie, dar a lăsat de înțeles că este pregătit pentru un nou pas în carieră și își dorește un transfer în străinătate.

„Cu siguranță vreau să plec!”

„Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet. Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani. Avem o echipă foarte bună. Sunt mândru de toți colegii mei. Știam că jucăm cu 35.000 de oameni în tribună, au venit înainte de meci, ați văzut ce nebunie a fost.

Le datorăm fanilor această victorie. Sincer, nici nu știu cum să mă bucur. Visez la titlu de când m-am apucat de fotbal. Suntem o echipă foarte bună și meritam să luăm acest campionat. Meritam să trecem mai departe și în Europa. Mai avem o săptămână, după voi intra în vacanță dacă domnul selecționer nu mă va chema, sper să mă cheme. Cu siguranță vreau să plec!”, a declarat Ștefan Baiaram, conform digisport.ro.