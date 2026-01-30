search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avocatul Anei Bărbosu face lumină, după decizia Tribunalului Federal Elvețian. „Medalia rămâne la ea”

0
0
Publicat:

Deși Jocurile Olimpice s-au încheiat în toamna lui 2024, saga medaliei de bronz din proba de la sol continuă și în 2026. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a acordat trofeul Anei Bărbosu, ieri cel federal elvețian a trimis cazul înapoi, spre rejudecare, pentru că americanii au depus noi probe, inclusiv o filmare Netflix a acelor evenimente.

Ana Bărbosu și medalia îndelung disputată. Foto Inquam Photos/ George Calin
Ana Bărbosu și medalia îndelung disputată. Foto Inquam Photos/ George Calin

Sabin Gherdan, avocatul gimnastei românce a explicat ce se întâmplă cu trofeul câștigat de sprtiva noastră la Paris 2024: Tribunalul Federal Elveţian a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România. Așa cum nu a făcut-o nici în cazul americancei Jordan Chiles.

Nu, medalia este la Ana. La fel cum medalia este la Jordan Chiles. Practic, fiecare are o medalie. Comitetul Olimpic Internaţional nu şi-a permis să îi ia medalia lui Jordan Chiles, să i-o ceară înapoi, pentru că nu era o hotărâre definitivă sau pentru că nu a considerat oportun. Nu ştiu să vă spun exact motivele. În momentul de faţă, situaţia medaliei este în dispută, este incertă.

Tribunalul nu i-a retras medalia Anei Bărbosu

Nu putem spunem că i-a fost retrasă medalia Anei, aşa cum a apărut, că i-a fost retrasă. Şansele ca Ana să primească medalia sunt la fel de mari precum au fost până în momentul de faţă. Suntem încrezători”, a declarat Sabin Gherdan, pentru Antena Sport.

Avocatul crede că pe parcursul acestui an situația va fi tranșată definitiv, la TAS, deși nu exclude nici varianta ca un verdict definitiv să se dea în 2027: „Va mai putea dura pentru că, ulterior pronunţării hotărârii de către TAS, partea nemulţumită se poate adresa Tribunalului Federal Elveţian din nou. Părţi sunt Federaţia Română de Gimnastică în momentul de faţă şi Ana Bărbosu.

Forminte: „America e țara avocaților”

Din păcate, în situaţia Sabrinei Maneca-Voinea, recursul şi revizuriea au fost respinse. Acolo s-a încheiat. Este definitiv. În cazul Anei, există şanse mari să vină anul acesta o decizie de la TAS. Dar poate să fie şi anul viitor. E greu. Depinde de văzut procedural ce direcţii va lua şi cum vor gestiona litigiul cei de la TAS”, a mai spus Sabin Gherdan.

În schimb, noul antrenor al lotului național de gimnastică, Nicolae Forminte, s-a arătat sceptic în privința păstrării medaliei de către româncă, în condițiile în care „America e țara avocaților”. “Eu îi transmit să fie puternică, să meargă înainte. Important este ce vede ea când se uită în oglindă. Dacă se uită în oglindă şi vede medalia la gât, atunci înseamnă că medalia este a ei”.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Când ajunge Putin la fundul sacului? Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt în scădere, „mașina de război” înghite din ce în ce mai mulți bani. „Cheltuielile militare, prioritate absolută”
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Denis Alibec, final de drum la FCSB: „Discuţia s-a încheiat, merge la Farul!”. Mihai Stoica a dezvăluit motivele rupturii. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
libertatea.ro
image
Jaf în plină stradă, la Tokyo: valize cu bani cash, echivalentul a peste două milioane de euro, au fost furate. Cine sunt victimele
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Concurenta de la Chefi la Cutite a murit într-un teribil accident rutier. Avea doar 40 de ani
playtech.ro
image
Salariul uluitor al lui Ederson, dezvăluit de Mihai Stoica! Managerul campioanei, intervenţie în forţă după FCSB – Fenerbahce: „Se pare că avem antrenori!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Tal Berkovich, concurentă la un show culinar, s-a stins din viață din cauza unui eveniment rutier
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Facturi uriașe la întreținere! Va fi haos în februarie
mediaflux.ro
image
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Desertul delicios care îți va aminti de gustul copilăriei. Cum se pregătește ușor prăjitura Boema
click.ro
Printesa Kate Middleton si Rose Hanbury profimedia 0292149997 jpg
Bârfa care o scotea total din minți pe Prințesa Kate: presupusa amantă a lui William o copia chiar și-n acest aspect
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
ChatGPT Image Jan 29, 2026, 12 51 11 PM png
Cât de curați erau hitiții? Igiena sofisticată a unei civilizații antice acum 3.000 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea