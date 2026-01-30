Avocatul Anei Bărbosu face lumină, după decizia Tribunalului Federal Elvețian. „Medalia rămâne la ea”

Deși Jocurile Olimpice s-au încheiat în toamna lui 2024, saga medaliei de bronz din proba de la sol continuă și în 2026. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a acordat trofeul Anei Bărbosu, ieri cel federal elvețian a trimis cazul înapoi, spre rejudecare, pentru că americanii au depus noi probe, inclusiv o filmare Netflix a acelor evenimente.

Sabin Gherdan, avocatul gimnastei românce a explicat ce se întâmplă cu trofeul câștigat de sprtiva noastră la Paris 2024: Tribunalul Federal Elveţian a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România. Așa cum nu a făcut-o nici în cazul americancei Jordan Chiles.

„Nu, medalia este la Ana. La fel cum medalia este la Jordan Chiles. Practic, fiecare are o medalie. Comitetul Olimpic Internaţional nu şi-a permis să îi ia medalia lui Jordan Chiles, să i-o ceară înapoi, pentru că nu era o hotărâre definitivă sau pentru că nu a considerat oportun. Nu ştiu să vă spun exact motivele. În momentul de faţă, situaţia medaliei este în dispută, este incertă.

Tribunalul nu i-a retras medalia Anei Bărbosu

Nu putem spunem că i-a fost retrasă medalia Anei, aşa cum a apărut, că i-a fost retrasă. Şansele ca Ana să primească medalia sunt la fel de mari precum au fost până în momentul de faţă. Suntem încrezători”, a declarat Sabin Gherdan, pentru Antena Sport.

Avocatul crede că pe parcursul acestui an situația va fi tranșată definitiv, la TAS, deși nu exclude nici varianta ca un verdict definitiv să se dea în 2027: „Va mai putea dura pentru că, ulterior pronunţării hotărârii de către TAS, partea nemulţumită se poate adresa Tribunalului Federal Elveţian din nou. Părţi sunt Federaţia Română de Gimnastică în momentul de faţă şi Ana Bărbosu.

Forminte: „America e țara avocaților”

Din păcate, în situaţia Sabrinei Maneca-Voinea, recursul şi revizuriea au fost respinse. Acolo s-a încheiat. Este definitiv. În cazul Anei, există şanse mari să vină anul acesta o decizie de la TAS. Dar poate să fie şi anul viitor. E greu. Depinde de văzut procedural ce direcţii va lua şi cum vor gestiona litigiul cei de la TAS”, a mai spus Sabin Gherdan.

În schimb, noul antrenor al lotului național de gimnastică, Nicolae Forminte, s-a arătat sceptic în privința păstrării medaliei de către româncă, în condițiile în care „America e țara avocaților”. “Eu îi transmit să fie puternică, să meargă înainte. Important este ce vede ea când se uită în oglindă. Dacă se uită în oglindă şi vede medalia la gât, atunci înseamnă că medalia este a ei”.