Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Decizie uluitoare în sportul românesc: un tribunal elvețian a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalia de la Olimpiadă

Publicat:
Ultima actualizare:

Gimnasta Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, provizoriu, fără medalia cucerită la Jocurile Olimpice de acum doi ani, la Paris.

Ana Bărbosu și medalia de care a fost deposedată FOTO Sportpictures
Tribunalul Federal Elvețian a aprobat contestația depusă de tabăra americană și a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în urma căreia Ana obținuse bronzul.

Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare, tot la Tribunalul de la Lausanne. Acolo, partea americană va depune o nouă probă video, înregistrarea pe care platforma Netflix a făcut-o în ziua finalei, scrie golazo.ro.

Finala la sol de la Jocurile Olimpice din 2024, desfășurată pe 5 august, a fost învăluită de scandal. La finalul tuturor numerelor, românca Ana Bărbosu ocupa ultima treaptă a podiumului.

La câteva zeci de secunde distanță, a fost detronată de americanca Jordan Chiles, căreia arbitrii îi aprobaseră contestația și măriseră nota îndeajuns cât să o depășească pe Ana.

Ana Bărbosu și Federația Română de Gimnastică au depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, divizia ad hoc înființată special pentru Jocurile Olimpice, reclamând că tabăra lui Jordan Chiles a depus contestația din timpul concursului la 4 secunde după încheierea termenului-limită de 1 minut.

TAS i-a dat dreptate Anei și a recomandat Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), instituția sub egida căreia s-a desfășurat competiția olimpică, să revină la nota inițială a americancei.

FIG s-a conformat, Chiles a revenit la nota inițială și a coborât pe 5, sub Ana Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea. Astfel, podiumul oficial a rămas Rebeca Andrade, Simone Biles, Ana Bărbosu.

