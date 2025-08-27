search
Miercuri, 27 August 2025
Așteptarea, pe cale să ia sfârșit. Salariu astronomic și destinație exotică pentru Marius Șumudică

Publicat:

Liber de contract din luna mai, atunci când și-a încheiat socotelile cu Rapid, Marius Șumudică se află în căutarea unui nou angajament. Dorit de către mai multe cluburi din străinătate, tehnicianul a refuzat diverse oferte care nu au putut îndeplini pretențiile financiare ale acestuia.

Marius Șumudică, dorit pe banca tehnică a celor de la Yunnan Yukun, formație din China
Marius Șumudică, dorit pe banca tehnică a celor de la Yunnan Yukun, formație din China

Fostul antrenor al formației din Giulești ar dispune, în prezent, de o ofertă greu de refuzat. Antrenorul ar putea ajunge pe banca tehnică a celor de la Yunnan Yukun, formație ce activează în cadrul campionatului din China. În lotul grupării se află și fotbaliștii români Alex Ioniță și Andrei Burcă, cei care probabil l-au adus pe Șumudică în atenția conducerii clubului.

Chinezii i-au oferit antrenorului român un contract foarte bun, cu un salariu ce ar atinge pragul de 1.000.000 euro anual, conform prosport.ro. Marius Șumudică e tentat să-i dea curs din trei motive: stă de ceva vreme în afara fotbalului, salariul este excelent, iar acolo are susținea a doi conaționali.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Marius Șumudică a mai pregătit foarte multe grupări de peste hotare, precum Gaziantep, Al-Raed, Al-Shabab, Malatyaspor, Rizespor, Kayserispor, Al-Shaab și Kavala.

Cine este Yunnan Yukun, clubul unde ar putea ajunge Marius Șumudică

Yunnan Yukun este un club de primă ligă din China, cu mari ambiții, dar care traversează o perioadă dificilă. După 22 de etape disputate în actualul sezon, echipa se află pe locul 8, la mijlocul clasamentului, însă forma recentă este departe de a fi una convingătoare.

În Cupă, Yunnan a cedat drastic cu 0-7 în fața lui Beijing Guoan, iar în campionat a fost învinsă cu 1-5 de Chengdu Rongcheng. Aceste eșecuri au accentuat criza prin care trece clubul, determinând conducerea să caute un antrenor capabil să redreseze situația și să ducă echipa la nivelul următor.

