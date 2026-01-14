AS Roma forțează împrumutul pe Radu Drăgușin. În ce condițiile ar urma să fie transferat definitiv

Prima opțiune a echipei italiene de fotbal AS Roma rămâne stoperul român Radu Drăgușin (23 de ani), scrie gazzetta.it în blogul deschis astăzi perioadei de mercato. Revenit pe gazon după o accidentare, dar cu șanse mici să devină titular, „Dragonul” este sub contract cu trupa londoneză Tottenham, care l-a cumpărat cu 25 de milioane de euro.

Tottenham a primit o ofertă de împrumut pe șase luni cu o clauză de răscumpărare în cazul calificării echipei în Liga Campionilor.

AS ROma este pe locul 5 în Serie A, la 4 puncte în spatele liderului Inter Milano.

În ultimele ore, formația germană Leipzig a făcut o mișcare puternică, încercând să-l achiziționeze direct pe fundașul central.

Ajax Amsterdam a anunțat aducerea de la AC Milan a lui Maximilian Ibrahimovic, fiul legendarului Zlatan.