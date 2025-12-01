Suedezul Armand Duplantis este atletul anului 2025. A contat și votul publicului pe rețelele de socializare

Suedezul Armand Duplantis, „regele” săriturii cu prăjina, și americanca Sydney McLaughlin-Levrone, cea mai rapidă alergătoare pe un tur de pistă, au fost desemnați Atleții anului 2025, duminică seara la Monte Carlo, de către Federația Internațională de Atletism, World Athletics, informează AFP.

Duplantis (26 ani) a fost recompensat pentru performanța sa la săritura cu prăjina, disciplină în care a doborât pentru a 14-a oară recordul mondial, trecând peste ștacheta înălțată la 6,30 m, în luna septembrie, cu ocazia Campionatelor Mondiale de la Tokyo.

În 2025, sportivul scandinav a îmbunătățit de patru ori ori propriul record mondial, fiind neînvins în competiții din 2023.

La feminin, Sydney McLaughlin-Levrone (26 ani) a fost aleasă Atleta anului grație performanțelor sale la 400 m plat, probă în care a fost foarte aproape să doboare recordul lumii, considerat imbatabil în urmă cu câteva luni.

Campioana olimpică și deținătoarea recordului mondial la 400 m garduri a decis să concureze la 400 m plat în 2025. La Campionatele Mondiale din capitala Japoniei, americanca a cucerit medalia de aur cu timpul de 47 sec 78/10, fiind foarte aproape de recordul mondial stabilit în urmă cu 40 de ani de est-germanca Marita Koch (47 sec 60/100, în 1985).

World Athletics i-a recompensat totodată pe atleții care s-au remarcat în mod special în acest sezon. La categoria 'pistă', campionul mondial kenyan la 800 m, Emmanuel Wanyonyi, a fost recompensat la masculin. La categoria 'concurs' a fost premiat săritoarea australiană în înălțime Nicola Nicola Olyslagers, medaliat cu aur la Tokyo. Iar la categoria 'șosea'au fost aleși spaniola Maria Perez, dublă campioană mondială la marș în 2025, și maratonistul kenyan Sebastian Sawe, câștigător al maratoanelor de la Londra și Berlin în acest an.

Câștigătorii au fost selectați prin votul Consiliului World Athletics (50%), votul reprezentanților lumii atletismului (25%) și votul publicului pe rețelele de socializare (25%).

Premiile acordate în cadrul galei World Athletics

Atleta mondială a anului: Sydney McLaughlin-Levrone (SUA)

Atletul mondial al anului: Armand Duplantis (Suedia)

Atleta anului (pistă): Sydney McLaughlin-Levrone (SUA)

Atleta anului (concurs): Nicola Olyslagers (Australia)

Atleta anului (șosea): Maria Perez (Spania)

Atletul anului (pistă): Emmanuel Wanyonyi (Kenya)

Atletul anului (concurs): Armand Duplantis (Suedia)

Atletul anului (șosea): Sabastian Sawe (Kenya)

Vedeta în devenire (feminin): Zhang Jiale (China)

Vedeta în devenire (masculin): Edmund Serem (Kenya).