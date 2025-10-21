Lewis Hamilton, în impas la Ferrari: pilotul britanic bifează cel mai slab început de sezon

Odată cu Marele Premiu al Statelor Unite, Lewis Hamilton a atins o bornă nedorită. Pilotul britanic are 18 curse consecutive fără clasare în top 3 de la debutul în „Scuderia”. Astfel, Hamilton a egalat un record negativ stabilit în urmă cu peste patru decenii de francezul Didier Pironi.

Hamilton, început dificil la Ferrari

Transferul lui Lewis Hamilton la Ferrari trebuia să fie începutul unei povești de succes: un campion cu 105 victorii și șapte titluri mondiale, alăturându-se celei mai titrate echipe din istoria Formulei 1. În realitate, însă, această colaborare a luat o turnură surprinzător de complicată.

Duminică, la Austin, Hamilton a ratat din nou podiumul într-o cursă de Grand Prix, ajungând la 20 de curse fără victorie în tricoul „Scuderiei”. Astfel, britanicul a depășit un record negativ vechi de peste patru decenii, deținut de Didier Pironi, care reușise să obțină primul său podium pentru Ferrari abia la a 19-a cursă, în 1982, la San Marino.

Hamilton, la un pas de podium

La Austin, septuplul campion mondial a încheiat pe locul patru, la un pas de podium – cel mai aproape de top 3 în actualul sezon. A fost, totuși, cel mai solid weekend al său de la cursa de la Silverstone încoace, iar britanicul a lăsat impresia că forma sa începe, în sfârșit, să crească.

„A fost un pas înainte”, a declarat Lewis Hamilton după cursă, arătând o doză de optimism pentru etapele următoare.

Podiumul rămâne obiectivul

Urmează Grand Prix-ul Mexicului, unde pilotul britanic speră să întrerupă seria neagră și să urce, în sfârșit, pe podium într-o cursă de duminică pentru Ferrari.

Până atunci însă, realitatea e clară: începutul colaborării dintre Hamilton și Ferrari rămâne departe de așteptările inițiale.

„În sfârșit simt că fac o pereche bună cu mașina. Cred că mai avem câteva îmbunătățiri pe care le-am putea face. Cu siguranță putem extrage mai mult, mai ales din partea mea, pentru că performanțele din calificări nu au fost atât de bune pe cât speram, iar startul nu a fost grozav. Întotdeauna există aspecte de îmbunătățit, dar este un lucru pozitiv înainte de următoarea cursă, așa că sper să putem avea un weekend și mai bun”, a spus Lewis Hamilton, după întrecerea de la Austin.