Șumudică îi ridică. Necăjita Al Okhdood a lăsat-o fără puncte pe o altă echipă chinuită din Arabia Saudită

În etapa a 15-a din prima divizie de fotbal Arabiei Saudite, formația Al Okhdood, preluată de antrenorul român Marius Ninel Șumudică (54 de ani), a învins-o astă-seară, acasă, pe Al Kholood, scor 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de camerunezul Christian Bassogog, în minutul 54.

A fost al doilea meci al lui „Șumi” pe banca tehnică a noii sale echipe, după 0-1 cu Al Ahli, în urmă cu trei zile.

În clasament, Al Okhdood, care avea o singură victorie de la startul sezonului, a acumulat 8 puncte, fiind pe locul 17 în clasament (penultimul). Adversara ocupă locul 13, cu 12 puncte.

Ultimele trei clasate la finalul sezonului retrgradează în liga secundă.