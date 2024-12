Andrei Pavel, „curățat”, la divorț, de cea mai mare parte a averii de peste 5.000.000 de euro

Fostul tenismen Andrei Pavel, care a ajuns cel mai sus pe locul 13 mondial, a povestit că o mare parte a averii sale, estimată la 5.000.000 de euro, s-a ”evaporat” în momentul în care a divorțat de nemțoaica Simone.

Acum antrenor de tenis, Andrei Pavel a trecut peste moment și, în 2018, la patru ani de la divorț, a intrat într-o nouă relație, cu Adriana Vărbanciu. ”Am câștigat cel mai mare premiu după victoria de la Masters-ul Canadei, 400.000 de dolari. Din acești bani, 30 % s-au dus din start către impozit acolo. În tenis trebuie să-ți plătești antrenorii, drumurile, cazarea.

Pe vremea aia plăteam impozite în Germania (n.r. unde avea domiciliul), plăteam 49 % impozit acolo din câștiguri. Din acei bani puteai să deduci toate cheltuielile tale. Se aude frumos suma asta, cinci milioane (n.r. suma totală câștigată din tenis). Majoritatea s-a dus la divorț”, a declarat Andrei Pavel, la podcastul lui Costin Deșliu.

Fostul mare tenismen a dezvăluit cum a intrat într-o nouă relație, cu Adriana Vărbanciu, la rândul ei fostă jucătoare de tenis. „Eu şi Adriana ne cunoaştem de foarte mult timp, am avut nişte vieţi total diferite, povestea noastră s-a întâmplat fără ca niciunul dintre noi să ne aşteptăm la asta, la o relaţie.

S-a întâmplat foarte spontan. Avem multe lucruri în comun: eu am divorţat de ceva timp, Adriana nu foarte de mult, avem împreună patru copii: eu doi, ea doi (n.r. - acum au adus pe lume al cincilea copil). În plus, şi Adriana a jucat tenis, vine şi ea din acelaşi sport ca mine. Ne-am îndrăgostit foarte repede şi foarte intens. Mi-am găsit jumătatea când nu mă aşteptam”, a declarat Andrei Pavel într-un interviu pentru OK! Magazine.