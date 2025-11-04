Marius Copil se retrage din tenis la 35 de ani. Deși servea ca din tun, nu a câștigat niciun turneu în circuitul ATP

Marius Copil își agață racheta-n cui la vârsta de 35 de ani. Cel mai înalt loc ocupat în clasamentul ATP a fost 56, pe 28 ianuarie 2019.

Arădeanul a adunat din tenis, ca premii, suma de 2.738.400 de dolari. N-a câștigat niciun turneu ATP la simplu. Cel mai mare rezultat al carierei a fost finala jucată la Basel contra lui Roger Federer, în octombrie 2018.

Sportivul a mulțumit familiei sale, tatăl este un fost jucător de rugby, devenit apoi om de afaceri, pentru sprijinul necondiționat, echipei și antrenorilor care l-au format, colegilor din Cupa Davis și fanilor care i-au fost alături pe tot parcursul carierei.

Arădeanul rămâne în istorie cu cel mai rapid serviciu la Australian Open 2015, la meciul din primul tur contra elvețianului Stanislas Wawrinka. Românul a servit cu 242 km/h.

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv.

Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie.

Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulțumesc din inimă familiei mele — părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.

Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis — în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi — pentru momentele trăite împreună.

Mulțumiri speciale Domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nasului meu.

Mulțumesc sponsorilor mei — @tecnifibre, @mizuno_tennis , @bmwromania , @deesse_cosmetics_official, @head_tennis , Banque Eric Sturdza, Lacoste, Diadem și @chronolink_foundation și @garminromania — pentru încrederea și susținerea voastră.

Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu.

Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.

A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat", a fost mesajul lui Marius Copil pe Facebook.

Marius Copil a apucat-o deja pe calea antrenoratului, fiind alături de Daria Shneider la Roland Garros 2024.