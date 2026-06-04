Antonio Rüdiger a sărit în apărarea refugiaților

Într-un interviu acordat publicației „The Guardian”, fundașul care provine dintr-o familie ajunsă în Germania ca urmare a războiului din Sierra Leone a spus că are un respect imens pentru refugiați.

Se spune că poți înțelege ceva doar atunci când ți se întâmplă și ție. E cazul internaționalului german de la Real Madrid. Familia acestuia a fost nevoită să plece din Sierra Leone, în timpul războiului civil care a mistuit această țară.

Deloc întâmplător, așadar, că Antonio Rüdiger a luat poziție în apărarea refugiaţilor: „Avem un respect imens pentru ei. Nu este ușor să laşi un loc în urmă şi să o iei de la capăt în altă parte. Mai ales că oamenii nu fug pentru că vor, ci pentru că nu au altă variantă. Este important să-i ascultăm", a spus acesta pentru publicația britanică.

A crescut într-un cartier cu numeroși imigranți

Convocat la Cupa Mondială de antrenorul Julian Nagelsmann, fundașul lui Real Madrid s-a născut la Berlin, în 3 martie 1993. A crescut în Neukölln, un cartier berlinez cu o populație numeroasă de imigranți. „Dacă cineva nu vorbea limba, înțelegeam cu toţii limba fotbalului. A fost minunat şi este şi astăzi. Jucăm cu atât de mulţi oameni din medii diferite: negri, albi, nu contează", a mărturisit acesta.

În decursul timpului, Rüdiger a respins şi prejudecăţile rasiale. În 2017, de pildă, în timp ce juca pentru Chelsea, a fost ținta unor insulte rasiste în timpul unui meci cu AS Roma. „În orice, există bine şi rău. Dacă cineva comite o infracţiune, dacă acea persoană este de culoare, de exemplu, înseamnă că toţi oamenii de culoare sunt criminali? Nu. Oamenii trebuie să se gândească puţin mai mult."

A câștigat Liga Campionilor cu Chelsea și Real Madrid

Printre trofeele câștigate de Rüdiger se numără Liga Campionilor cu Chelsea (2021) și Real Madrid (2024), Cupa Intercontinentală FIFA (2024) și Cupa Mondială a Cluburilor (2022), cu Real Madrid, Supercupa Europei (2021), cu Chelsea, campionatul Spaniei, precum și Cupa Confederațiilor (2017) cu Germania.