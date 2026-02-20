Amenințată cu moartea pentru că a concurat sub steagul Chinei, nu al SUA. Cea mai bogată sportivă de la JO, abuzată și jefuită

La 22 de ani, Eileen Gu îmbină performanța academică și succesul sportiv la cel mai înalt nivel. Studiază fizica la Stanford University, este un nume cunoscut în modeling și se numără printre cel mai bine plătite sportive din lume, cu venituri de 23 de milioane de dolari încasate doar anul trecut. Săptămâna aceasta, tânăra și-a adăugat în palmares încă două medalii olimpice la Milano-Cortina.

În spatele rezultatelor impresionante, sportiva spune, însă, că se confruntă cu un val constant de atacuri online, amenințări și chiar incidente fizice. Motivul este unul surprinzător, și anume faptul că a ales să reprezinte China, țara de origine a mamei sale, și nu Statele Unite, unde s-a născut și a crescut, potrivit CNN.

Originară din San Francisco, Gu a fost de-a lungul anilor subiectul multor dispute publice, dar tensiunile s-au intensificat recent. Criticile au fost alimentate mai ales în mediile conservatoare, unde discursul naționalist „America First”, asociat președintelui Donald Trump și mișcării MAGA, a amplificat reacțiile împotriva ei.

„Am trecut prin multe: amenințări, atacuri verbale, ură online, agresiuni fizice!”

După o perioadă în care a preferat discreția, sportiva a început să vorbească deschis despre presiunile și abuzurile pe care spune că le-ar fi îndurat mult prea mult timp.

„Am trecut prin multe în ultimii patru ani și chiar înainte de asta. La 22 de ani am trecut prin lucruri cu care nu cred că ar trebui să se confrunte vreodată cineva: amenințări, atacuri verbale, ură online, agresiuni fizice, puneți ce vreți, lista continuă. Dar devii mai puternic, nu? Asta e partea minunată a tinereții. Te adaptezi, înveți și devii mai puternic și mai bun!”, a declarat aceasta, într-o conferință de presă.

Gu a anunțat încă din 2015 că va reprezenta China, mărturisind că alegerea nu a fost deloc una ușoară. Ea a subliniat atunci că se simte onorată atât de rădăcinile sale chinezești, cât și de formarea primită în Statele Unite.

Totuși, decizia sa a stârnit nemulțumiri

Hotărârea ei a generat reacții puternice și a împărțit opinia publică. Numeroși contestatari au adus în discuție situația drepturilor omului din China, făcând referire la tratamentul aplicat minorității uigure din regiunea Xinjiang, o temă pe care sportiva a evitat să o comenteze în mod deschis.

În același timp, voci critice au susținut că parcursul ei profesional a fost construit cu sprijinul sistemului american, de la școli și facilități moderne până la antrenori de elită, fără ca ea să ofere, în schimb, un angajament clar față de țara în care s-a format.

Controversa a revenit în prim-plan odată cu Jocurilor Olimpice de iarnă

Unii reprezentanți republicani, precum senatorul Rick Scott și congresmanul Andy Ogles, au mers până la a o acuza că ar legitima interesele unui stat rival Statelor Unite.

La rândul său, fostul baschetbalist din NBA Enes Kanter Freedom, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa Partidului Comunist Chinez, a catalogat-o drept „trădătoare” într-un mesaj publicat pe platforma X: „S-a născut în America, a crescut în America, trăiește în America și a ales să concureze împotriva propriei țări pentru cel mai mare abuzator al drepturilor omului din lume, China!”.

A fost agresată în plină zi

În perioada premergătoare Jocurilor, tânăra s-a confruntat cu critici din diverse direcții: unii i-au reproșat schimbarea culorii părului, alții i-au contestat decizia de a concura pentru China. Această presiune s-a transformat în incidente reale de pericol. În timp ce studia la Stanford University, unde a fost admisă în 2022, a fost victima unui atac pe stradă, a primit amenințări cu moartea și i-au fost furate bunuri, conform relatărilor The Athletic.

„Am trecut prin vremuri dificile. Am mers la facultate, am crescut puțin, iar acum mă simt mult mai ușoară. Am câștigat mai multe Cupe Mondiale decât orice schior de freestyle vreodată, bărbat sau femeie. Sunt în prezent la egalitate pentru cele mai multe medalii olimpice… Înainte, cred că făceam ceea ce știam să fac; acum fac ceea ce vreau să fac!”, a declarat pentru Reuters înaintea Jocurilor.

Se bucură de susținerea fanilor devotați

„China plătește sume uriașe pentru talent uriaș. Da, este americană și concurează pentru China împotriva noastră. Dar voi nu ați face la fel?”/

„Gu este și cetățean chinez, de ce să nu concureze pentru China?”/

„SUA tratează imigranții cum îi tratează și apoi se enervează când nu o aleg!”, au transmis câțiva utilizatori TikTok.

Gu, printre cel mai bine plătite sportive în 2025

În 2025, Gu s-a clasat a patra în topul celor mai bine plătite sportive din lume. Spre deosebire de mulți colegi, majoritatea veniturilor ei provin din sponsorizări, nu din premiile obținute pe pârtie, potrivit Forbes.

Sportiva are parteneriate cu branduri precum Red Bull, Porsche și IWC Schaffhausen și activează și ca fotomodel, fiind reprezentată de agenția IMG Models.

Fluența în mandarină îi permite să se conecteze cu piața chineză, unde imaginea ei apare pe panouri publicitare și ecrane TV. În China, tânăra este extrem de populară, fiind supranumită „prințesa zăpezii”.