Alexandra Dulgheru, după ce a preluat echipa României la BJK Cup: „O onoare să primesc torța de la Horia Tecău”

Alexandra Dulgheru (36 de ani, fost număr 26 WTA) îl va înlocui pe Horia Tecău, pe poziția de căpitan al echipei României de Billie Jean King Cup.

Horia Tecău (40 de ani, fost număr doi mondial la dublu) s-a retras de pe poziția de căpitan nejucător al echipei României de BJK Cup pe data de 19 august. Ocupa această funcție din aprilie 2022.

Alexandra Dulgheru, pe de altă parte, a preluat formația, deși nu a mai activat în circuitul profesionist din anul 2021. Aceasta nu și-a anunțat, încî, retragerea oficială.

„Este o onoare specială să primesc torța de la Horia Tecău pentru Billie Jean King Cup și să trec de la a face parte din echipă ca jucătoare la a-mi ajuta acum țara în calitate de căpitan.

Este întotdeauna o experiență aparte și deosebită să-ți reprezinți țara într-un eveniment de echipă, pentru un sport atât de individual, iar acum pot împărtăși o parte din aceste cunoștințe cu fetele, ceea ce este de neprețuit”, a transmis ea într-un mesaj pe rețelele sociale.

„Vom începe să organizăm și să elaborăm un plan pentru noiembrie!”

Alexandra și-a început mandatul în forță. Și-a luat rolul în serios și urmează să pună la punct toate detaliile pentru următoarele acțiuni ale tricolorelor.

„Echipa și cu mine vom începe să discutăm cu jucătoarele, să organizăm și să elaborăm un plan pentru următoarea întâlnire, din noiembrie anul acesta, în Polonia. Hai, Romania!”, a încheiat Dulgheru.

Alexandra a câștigat de două ori turnee WTA importante, ambele la Varșovia. De mai multe ori a jucat și pentru echipa României în competiția Billie Jean King Cup (fostă Fed Cup). Un moment de neuitat a fost în 2015, la Montreal, când România a întâlnit Canada în Grupa Mondială. Atunci, Alexandra a obținut două victorii mari, în fața lui Eugenie Bouchard și Francoise Abanda, iar succesul contra celei din urmă a adus punctul decisiv pentru ca România să câștige duelul.

Sfârșit de drum pentru Horia Tecău

Horia Tecău și-a încheiat brusc mandatul de căpitan al echipei de Billie Jean King Cup, anunțând decizia pe rețelele sociale.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!”, a fost mesajul scurt al triplului campion de Grand Slam, transmis în mediul online.

El preluase această funcție în primăvara lui 2022, chiar înaintea meciului cu Polonia. Atunci, România a pierdut cu 4-0, a ratat calificarea la turneul final și a intrat în baraj pentru menținerea în grupa de elită.

Sub conducerea lui Tecău, România a reușit în 2024 să ajungă la turneul final, desfășurat la Malaga, în Spania. În optimi, tricolorele au cedat cu 2-1 în fața Japoniei.

În 2025, cu un lot mai tânăr, România a jucat în grupa A a calificărilor pentru turneul final, dar a pierdut cu 3-0 atât în fața Japoniei, cât și a Canadei.