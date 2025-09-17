Federația de Tenis i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău, plecat de la lotul național sătul de refuzurile jucătoarelor

Fosta jucătoare de tenis Alexandra Dulgheru (36 de ani) a fost numită în postul de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, a declarat, miercuri, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac.

Ea îl va înlocui în funcție pe Horia Tecău (40 de ani), fostul tenisman anunțând în această vară că renunță la colaborarea cu echipa României. Tecău a fost nemulțumit de faptul că jucătoarele refuză convocările la echipa națională.

„Am stat de vorbă cu ea, ne-am înțeles și a rămas ca Alexandra Dulgheru să fie căpitan nejucător. Am vorbit cu ea de multe ori, ea oricum și-a dorit să fie alături de echipă de câțiva ani. Sigur, a rămas să vadă exact care este situația, cum poate colabora, cum poate comunica cu fetele, încercăm. Își dorește foarte mult având în vedere că ea a fost componentă a echipei. Își dorește foarte mult să facă lucrurile acestea și încercăm pe un an, pentru o perioadă mai scurtă, urmând să tragem concluziile după prima întâlnire.

Asta înseamnă că e vorba despre întâlnirea aceasta cu Polonia și, apoi vedem mai departe ce se întâmplă. Iar ca antrenor rămâne în continuare Alina Tecșor. Sigur că echipa în ultima perioadă în afară de Horia Tecău, din postura de coordonator, și Alina Tecșor, care era antrenor, mai beneficia și de aportul lui Victor Crivoi, care a colaborat cu Horia”, a declarat Cosac potrivit Agerpres.

Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat la 19 august că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României. Tecău ocupa funcția din 7 martie 2022. Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.