Florinel Coman vrea să plece din Golf, dar Gigi Becali propune altă strategie: „Promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii”

Florinel Coman (27 de ani) trece printr-o perioadă complicată la Al-Gharafa, echipă care a câștigat cu 3-1 în fața celor de la Al-Duhail, în etapa a 9-a din campionatul Qatarului.

Deși formația sa a obținut o victorie importantă, internaționalul român a fost trimis pe teren abia în minutul 90+10, înlocuindu-l pe Brahimi, suficient doar pentru a atinge mingea o singură dată.

Situația sa devine tot mai clară. Coman nu mai face parte din planurile antrenorului Pedro Martins și ia tot mai serios în calcul o plecare în iarnă. Se pare că jucătorul așteaptă deschiderea următoarei perioade de transferuri pentru a reveni în Europa, la fel ca în sezonul trecut, când a fost împrumutat la Cagliari.

„Mai suferă pentru familia ta. Stai acolo și ia banii!”

Deși Gigi Becali i-a recomandat să „strângă din dinți” și să rămână în Qatar, Coman pare decis să își caute o nouă echipă, convins că actualul club nu îi mai oferă șanse reale de afirmare.

„Nu cred (n.r.- Dacă se întoarce Florinel Coman în iarnă), că i-am dat sfat așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia (n.r.- să se întoarcă la FCSB)! I-am spus: 'Uită-te în ochii mei și promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău!'. 'Așa fac, nea Gigi'. Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca lui Tănase. Tănase a luat un milion anul trecut!", a declarat recent Gigi Becali.

Al-Gharafa, lider în clasamentul din Qatar

Victoria i-a propulsat pe cei de la Al-Gharafa în fruntea clasamentului, cu 19 puncte strânse până acum. Următoarea echipă, Qatar SC, se află la două puncte în spate, dar are încă un meci de disputat.

În acest context, antrenorul Pedro Martins nu poate fi acuzat că îl folosește rar pe Florinel Coman, chiar dacă transferul jucătorului, în valoare de 5,25 milioane de euro, nu a fost achitat integral către FCSB.