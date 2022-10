Agenția Antidoping din România a știut despre substanța dopantă descoperită la Halep: Am fost obligați să păstrăm confidențialitatea

Șefa Agenției Naționale Anti-doping din România susține că instituția a fost anunțată în urmă cu o săptămâna despre suspendarea Simonei Halep, însă a fost necesară păstrarea confidențialității.

„Noi am notificați oficial de săptămâna trecută, am știut, dar am fost obligați să păstrăm confidențialitatea informației până în momentul în care Federația comunică oficial” , a precizat șefa ANAD pentru Libertatea.

Gabriela Andreiașu a explicat că substanța este folosită în cazurile de anemie.

„Roxadustat este un medicament folosit în cazurile de anemie și stimulează glandele suprarenale să secrete mai mult EPO care duce la o creștere a producției de celule roșii, care ajută la o mai bună oxigenare a sângelui. Practic corpul se poate reface mai repede după efort intens”, a explicat aceasta.

Șefa Agenției Naționale Anti-doping din România susține că ar putea fi vorba despre o scăpare a medicilor care au tratat-o în ultimul timp pe sportivă pentru numeroasele probleme de sănătate pe care aceasta le-a întâmpinat. Potrivit Libertatea, Simona Halep și-a schimbat recent to staff-ul, inclusiv cel medical.

Simona Halep a fost informată că a picat testul anti-doping de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, în urmă cu două săptămâni, pe 7 octombrie. Românca nu a suflat o vorbă în toată această perioadă, potrivit Adevărul.

Halep a ales însă să păstreze tăcerea, reacționând abia pe vineri, 21 octombrie, după ce Agenția de integritate și un jurnalist american au dezvăluit faptul că a fost testată pozitiv.

Reacția Simonei Halep

După publicarea știrii în presă, Simona Halep a postat un mesaj pe Instagram în care a scris:

”În întreaga mea carieră, ideea de trișa nu mi-a trecut prin minte nici măcar o dată. Este total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. Trebuind să fac față unei asemenea situații, mă văd complet confuză și trădată.



Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală.

Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”.