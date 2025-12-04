search
Joi, 4 Decembrie 2025
Eva Kerekes, între România și Ungaria: „E doar handbal, nu război

Publicat:

România a pierdut duelul cu Ungaria, scor 29-34, în cadrul Campionatului Mondial de Handbal Feminin, ratând astfel șansa de a pătrunde în sferturile de finală. La Rotterdam Ahoy, partida a avut aerul unui veritabil derby, tribunele fiind împărțite aproape egal între suporterii celor două echipe.

Eva Kerekes | FOTO Facebook FRH
Eva Kerekes | FOTO Facebook FRH

Atmosfera a fost încinsă, dar civilizată. Galeriile României și Ungariei au stat una lângă cealaltă, la doar câțiva metri distanță, fără incidente. Spectacolul fair-play-ului a fost vizibil încă de la imnuri, când cele două tabere și-au aplaudat reciproc adversarii.

Eva Kerekes, mesaj împotriva urii dintre cele două națiuni

După meci, Eva Kerekes (24 de ani), jucătoare a naționalei României, dar cu origini maghiare, a vorbit deschis despre tensiunile istorice dintre suporteri și despre modul în care acestea nu ar trebui să pătrundă în sport.

Kerekes și-a exprimat clar nemulțumirea față de rivalitatea dusă la extrem și a transmis că handbalul trebuie să rămână un spațiu al respectului, nu al conflictelor dintre cele două națiuni.

Îmi pare foarte rău că situația a ajuns aici. Nu cred că este nevoie de un conflict atât de mare între două țări. Mi se pare ridicol. Mă doare inima, pentru că eu sunt prinsă la mijloc. Urăsc să văd cum oamenii se ceartă, se bat sau se înjură.

Cred că ar trebui să trăim în pace unii cu alții, pentru că asta este cel mai bine. E doar handbal, nu război, indiferent ce s-a întâmplat cu mai mult de o sută de ani în urmă. Mă bucur că, cel puțin pe tribună, atmosfera a fost una sportivă”, a declarat Eva Kerekes pentru Magyar Nemzet.

România ratează sferturile Mondialului

Naționala feminină de handbal a României a bifat al doilea eșec consecutiv la Campionatul Mondial, după înfrângerile cu Danemarca și Ungaria, și iese definitiv din cursa pentru sferturile de finală. Tricolorele mai pot spera acum doar la pozițiile 9–12, în condițiile în care obiectivul stabilit la startul turneului era clasarea în Top 10.

Printre marcatoarele României în duelul cu Ungaria s-a numărat și Eva Kerekes, extrema stângă a Gloriei Bistrița. Născută în Zetea, în apropiere de Odorheiu Secuiesc, jucătoarea de 24 de ani provine dintr-o familie maghiară, limba ei maternă este maghiara, iar româna a învățat-o abia mai târziu. 

