Ce șanse are naționala de handbal a României să-și îndeplinească obiectivul la Campionatul Mondial

Naționala feminină a României a pierdut miercuri seară meciul cu Ungaria, scor 29-34, la Campionatul Mondial de handbal din Olanda și Germania. „Tricolorele” mai aveau o șansă infimă de a mai spera la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, dar aceasta a fost pulvverizată de Danemarca.

Danemarca a învins-o pe Senegal, iar România nu mai are nicio șansă la sferturile de finală de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Astfel, un singur obiectiv rămas

După înfrângerea cu Ungaria, singura șansă a României de a mai spera la sferturile de finală era reprezentată de o înfrângere a Danemarcei în fața Senegalului.

Lucru considerat imposibil înainte de meci, așa s-a și întâmplat la ora jocului. Danemarca n-a avut nicio emoție cu Senegal, pe care a învins-o cu 40-26.

Cu această victorie, Danemarca a revenit pe primul loc al Grupei 1 principale de la Campionatul Mondial, cu șase puncte, și e sigură de prezența în sferturile de finală ale competiției, alături de Ungaria, care are tot șase puncte. România a rămas cu două puncte

Pentru România a mai rămas un singur obiectiv rămas în picioare care ar putea fi îndeplinit la finalul turneului: clasarea în primele 10 naționale ale acestui turneu.

Pentru România urmează meciurile cu Senegal (5 decembrie) și Elveția (7 decembrie).