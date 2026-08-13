Nu cântarul, ci grăsimea abdominală îți arată adevăratul risc pentru inimă: „Circumferinţa taliei şi raportul talie-şolduri oferă informaţii esenţiale”

Circumferința taliei și raportul talie-șolduri pot estima mai bine riscul de boli cardiovasculare decât indicele de masă corporală (IMC), potrivit unui studiu realizat pe parcursul a două decenii pe peste 260.000 de persoane.

Deși supraponderalitatea și obezitatea sunt evaluate în mod tradițional prin IMC, cercetătorii atrag atenția că acest indicator nu oferă informații despre distribuția grăsimii corporale, un factor esențial în evaluarea riscurilor pentru sănătate, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

Rezultatele arată că persoanele cu greutate normală, dar cu un nivel ridicat de grăsime abdominală și un raport talie-șolduri crescut, au un risc semnificativ mai mare de a suferi boli cardiace sau accidente vasculare cerebrale:

„Dacă nu se ţine cont de circumferinţa taliei (...) se poate ajunge la o clasificare eronată”

Autorii studiului, publicat în Journal of the American College of Cardiology, subliniază că evaluarea exclusivă a IMC-ului poate induce în eroare.

„Dacă nu se ţine cont de circumferinţa taliei sau de raportul talie-şolduri se poate ajunge la o clasificare eronată a riscului de boli cardiovasculare”, au scris cercetătorii.

Potrivit coordonatorului studiului, dr. Michael Blaha, de la Universitatea Johns Hopkins, persoanele cu greutate normală, dar cu adipozitate centrală ridicată, prezintă riscuri mai mari decât cele sugerate de IMC.

Analiza a arătat că, în cazul persoanelor cu greutate normală sau supraponderale, o talie mare și un raport talie-șolduri ridicat sunt asociate cu un risc cu 15% până la 50% mai mare de accident vascular cerebral și boli cardiovasculare.

„Să renunţăm să ne concentrăm exclusiv pe indicele de masă corporală”

Concluziile studiului au fost susținute și de dr. Harlan Krumholz, redactor-șef al revistei și specialist care nu a participat la cercetare.

„Este timpul să renunţăm să ne concentrăm exclusiv pe indicele de masă corporală”, a declarat acesta.

Krumholz a apreciat că studiul oferă dovezi solide privind importanța măsurării grăsimii abdominale în evaluarea sănătății cardiovasculare.

„Acest studiu extrem de important, bazat pe date provenite de la sute de mii de participanţi la cercetări de cohortă pe scară largă, demonstrează în mod autoritar că circumferinţa taliei şi raportul talie-şolduri oferă informaţii esenţiale cu privire la riscul cardiovascular”, a afirmat medicul.

Acesta a adăugat că distribuția grăsimii în organism joacă un rol major în apariția bolilor cardiovasculare.

„Modul în care este distribuită grăsimea contează, iar aceste măsurători simple ar trebui să facă parte din evaluarea de rutină a riscului cardiovascular”, a concluzionat Krumholz.