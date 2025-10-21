search
Marți, 21 Octombrie 2025
A murit Roberto Cejas, suporterul care l-a purtat pe brațe pe Diego Maradona la titlul mondial din 1986

Roberto Cejas a devenit faimos datorită unei fotografii care a rămas legendară. A fost norocosul fan argentinian care l-a purtat pe Diego Maradona pe umeri imediat după triumful din finala împotriva Germaniei de Vest la Cupa Mondială din 1986, în Mexic. S-a plimbat pe terenul arenei Azteca, alături de Pibe de Oro, care arăta lumii trofeul proaspăt câștigat.

Roberto și fotografia care reprezintă în sine o pagină de istorie
Roberto și fotografia care reprezintă în sine o pagină de istorie

Bărbatul, originar din Santa Fe, a murit luni, la vârsta de 68 de ani, după o lungă suferință. Cumnata sa, Silvia Zabala, a anunțat vestea pe rețelele de socializare: „Zboară sus. Odihnește-te în pace și ai grijă de noi toți de acolo”.

N-a avut bilet la finală. „Le-am promis colegilor mei că voi pleca la Mexico City doar dacă Argentina câștiga semifinala împotriva Belgiei”, a spus el, câțiva ani mai târziu. „S-a întâmplat și am făcut-o. Un grup de prieteni și cu mine i-am plătit unui steward 17 dolari, iar el ne-a lăsat să intrăm pe stadion”.

Victoria Argentinei cu 3-2 împotriva Germaniei de Vest a permis echipei lui Bilardo să câștige a doua Cupă Mondială. Maradona nu a găsit plasa în finală, dar dubla sa uimitoare împotriva Angliei, din sferturile de finală, era încă în mintea tuturor.

«Te-am ridicat și m-ai dus în eternitate»”

La fluierul final, am sărit șanțul și am alergat pe teren. Nu știu cum, dar m-am trezit lângă Diego”, a povestit Cejas. „El a fost cel care mi-a cerut să-l port pe umeri. La un moment dat, tot ce puteam vedea erau fotografii. El avea trofeul în mâini. Ne-am plimbat în jurul terenului, trăiam un vis”.

Viața lui Roberto Cejas s-a schimbat în acea zi de 29 iunie 1986. Fanul a reușit chiar să-i ceară lui Diego ghetele de la acel meci, dar starul sud-american a răspuns: „Nu pot, trebuie să i le duc mamei mele”.

Cejas a rămas apropiat de Maradona. L-a cunoscut în 2014, la aproape 30 de ani după sărbătoarea pe care au împărtășit-o pe stadionul Azteca. La acea vreme, Diego găzduia o emisiune de televiziune alături de Víctor Hugo Morales.

Cei doi s-au îmbrățișat, amintindu-și de acea după-amiază din Mexico City: „Mi-a spus: «Știu cât cântărește Cupa Mondială, iar tu știi cât cântărește Maradona cu cel mai frumos trofeu existent». A fost emoționant”.

Când Roberto a fost întrebat ce înseamnă pentru el Pibe de Oro, a răspuns astfel: „Este o parte foarte importantă a istoriei Argentinei. Ne-a deschis ușile către lume. Dacă aș putea, i-aș spune o ultimă dată: «Te-am ridicat și m-ai dus în eternitate».

