A fost zi bună pentru românce, la Linz. Ruse și Cîrstea s-au calificat în sferturile turneului. Salturi mari în ierarhia WTA

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse continuă parcursul bun de la turneul WTA 500 de la Linz, unde au reușit să se califice în sferturile de finală.

Gabriela Ruse a obținut o victorie importantă după un meci solicitant cu Dayana Yastremska. După ce a pierdut primul set, românca a întors partida și s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-4, într-un duel care a durat aproape două ore și jumătate. În faza următoare, Ruse o va întâlni pe Jelena Ostapenko, un test dificil, mai ales că jucătoarea letonă ocupă o poziție superioară în clasamentul WTA.

În plus, parcursul de la Linz o ajută pe Ruse să urce în ierarhia mondială, ajungând în jurul locului 67, cu un progres de aproximativ 20 de poziții.

Sorana Cîrstea a avut un meci mult mai scurt în optimile de finală

Adversara sa, Dalma Gálfi, a abandonat la scorul de 5-0, din cauza unei accidentări, astfel că românca a avansat fără emoții în faza următoare. Calificarea îi aduce și un salt în clasament, Sorana ajungând pe locul 26 mondial.

În sferturi, Cîrstea va avea însă un duel mult mai complicat, urmând să o înfrunte pe Mirra Andreeva. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum, iar partida se anunță una deschisă oricărui rezultat.