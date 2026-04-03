Răsturnare de situație în cariera Soranei Cîrstea. Românca a făcut anunțul pe rețelele de socializare. „Pentru ultima dată!”

Chiar pe pragul împlinirii a 36 de ani, Sorana arată o formă remarcabilă. Performanțele recente din Statele Unite, la Indian Wells și Miami, au propulsat-o în Top 30 WTA, ocupând în prezent locul 29. Se află astfel aproape de cea mai bună clasare a sa din carieră, poziția 21 mondială atinsă în 2013.

Sorana Cîrstea își va marca aniversarea la turneul de la Linz, care începe pe 5 aprilie, moment care deschide și sezonul de zgură, ultimul al carierei sale profesionale. Sportiva a confirmat programul turneelor la care va participa și a reamintit că acest sezon va fi ultimul în circuitul profesionist.

„Înapoi pe zgură, pentru ultima dată. Ne vedem la Linz, Rouen, Madrid, Roma și la Roland Garros!”, a punctat Sorana Cîrstea, într-un anunț făcut pe Instagram.

Sorana Cîrstea are oportunitatea să urce până în Top 20 mondial

Anul trecut, accidentările i-au limitat participările, evoluând doar la Madrid, unde a părăsit turneul încă din primul tur, și absentând de la Roland Garros. În acest an, provocarea majoră va fi să obțină rezultate notabile la Roland Garros, care începe la finalul lunii mai, dar și la turneul WTA 1000 de la Madrid, unde punctele puse în joc sunt esențiale. Intrarea în Top 20 ar reprezenta pentru ea recunoașterea muncii și perseverenței de-a lungul carierei.

Până acum, în 2026, Sorana a câștigat 466.056 de dolari din turneele la care a participat. Totalul premiilor câștigate în întreaga sa carieră a depășit 11,26 milioane de dolari, ceea ce o situează pe locul doi între româncele din tenis, după Simona Halep.