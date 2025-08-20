Un fan Genoa i-a scris Dianei Șucu. Mesaj emoționant primit de soția patronului, înaintea debutul în Serie A

În decembrie 2024, Dan Șucu (62 de ani) a devenit acționarul majoritar al celor de la Genoa, formație ce activează în Serie A, după ce a cumpărat un procent de 77% din acțiunile clubului.

Italienii de la Genoa se pregătesc de un nou sezon competițional, după ce în anul 2024 formația a terminat stagiunea pe locul 13 în clasament.

Pentru noul sezon, Genoa și-a propus ținte extrem de ambițioase. Echipa vizează o clasare în prima jumătate a ierarhiei și speră să intre în lupta pentru un loc care să îi asigure participarea în cupele europene.

Suporterii grupării de pe „Luigi Ferraris” au încredere în noua conducere. Cu doar zece zile înainte de startul noului sezon, fanii celor de la Genoa au achiziționat absolut toate abonamentele (28.101) pentru noua stagiune.

„Mulțumesc întregii familii Șucu!”

Pentru a-și exprima încrederea în viitoarele obiective ale patronului român, în ceea ce privește gruparea din Seria A, un fan i-a făcut o surpriză plăcută Dianei Șucu.

Soția lui Dan Șucu a împărtășit, pe rețelele de socializare, un mesaj pe care l-a primit din partea unui suporter italian.

„Bună dimineața, sunt un fan al clubului Genoa și aș vrea să mulțumesc întregii familii Șucu pentru ceea ce a făcut și sunt sigur că va face pentru Genoa. Îmbrățișări pentru familia Șucu. Multe mulțumiri pentru domnul Dan Șucu!”, i-a scris fanul partenerei lui Dan Șucu.

Diana Șucu i-a mulțumit public fanului, transmițând mesajul „What a wonderful world! (n.r. Ce lume minunată!”.

Dan Șucu face curățenie la Genoa

De curând, acționarul majoritar al celor de la Genoa a luat o decizie surprinzătoare pentru suporterii clubului din Italia.

Dan Șucu a dat afară trei fotbaliști, și anume, Emil Bohinen (26 de ani, mijlocaș), Alessandro Vogliacco (26 de ani, fundaș) și David Ankeye (23 de ani, atacant), conform informațiilor oferite de către jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.

Jucătorii vânduți de către Genoa recent:

Koni de Winter (23 de ani, fundaș) - la AC Milan, pentru 20 de milioane de euro

Honest Ahanor (17 ani, fundaș) - la Atalanta, pentru 17 milioane de euro

Albert Gudmundsson (28 de ani, atacant) - la Fiorentina, pentru 13 milioane de euro

Mattia Bani (31 de ani, fundaș) - la Palermo, pentru 1,5 milioane de euro

Alan Matturo (20 de ani, fundaș) - la Levante, sub formă de împrumut, pentru 500.000 de euro

Federico Valietti (26 de ani) - la Trapani, în Serie C, pentru o sumă modică, doar 500 de euro.