search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cristela Georgescu dă plaiurile românești pe vacanța în Grecia. „Suveraniști de carton, își fac concediile în Europa aia pe care o hulesc”

0
0
Publicat:

Cristela Georgescu, soția fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost surprinsă în aeroport în timp ce se pregătea să plece din țară. Imaginile au stârnit critici din partea internauților, care au acuzat-o de ipocrizie.

FOTO Dana Hering
FOTO Dana Hering

„Între timp, doamna Cristela a plecat să-și facă vacanța în Corfu, că la Eforie nu-i de nasul ei. Nu sunt deloc ipocriți suveraniștii ăștia, care, după ce înjură Europa și ridică în slăvi țărișoara cu munți și cu mare, o taie în vacanță prin Grecia și Spania”, a scris activista Dana Hering pe pagina sa de Facebook.

Ea a postat o imagine în care soția lui Călin Georgescu se află pe aeroport cu bagajele după ea.

Reacția internauților nu a întârziat să apară, mulți observând că vorbele Cristelei Georgescu nu se potrivesc cu faptele ei.

„Are nevoie de ochelari de citit? Păi nu propovăduiește ea, pe pagina ei, cum că a scăpat de ei în mod natural făcând anumite exerciții?”, a scris un internaut, care a adăugat apoi un fragment chiar de pe pagina Cristelei: „Practic ceea ce propovăduiesc: munca! Partea mea de 1%. Sunt la Tabăra de educație a vederii, organizată de Flavius Adrian Țurcanu, pe care îl sprijin, respect și recomand tuturor celor care mă întreabă cum să își îmbunătățească vederea. Euforia mea se datorează faptului că de 5 zile nu mai folosesc ochelari! Desigur, mai am de lucru, dar am văzut ce poate fi făcut în 5 zile, sunt motivată să integrez învățătura primită, ca disciplină/stil de viață! Pe curând”.”

Alții au atras atenția că acesta nu este un comportament întâlnit doar la suveraniștii români, ci și la lideri din alte țări, care afișează public un discurs naționalist, dar în viața personală aleg să se bucure de confortul și luxul oferit de alte destinații.

„Acum câțiva ani Viktor Orbán spunea «Mai puțină Adriatica și mai mult Balaton». De atunci, în fiecare an se duce în Croația. Ieri a fost fotografiat cum pleca în Croația cu un elicopter privat de lux (a fost de ajuns să folosească de două ori low cost ca să îl vadă lumea, ce-i prea mult strică), și ajuns în Croația a fost fotografiat pe un iaht. Cam așa cu suveraniștii ăștia și țărișoarele lor”, a mai scris un internaut.

„Suveraniști de carton; își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc la toate colțurile și își trimit copiii la școli internaționale pe bani grei”, a adăugat un altul.

Soții Georgescu au fost acuzați de ipocrizie în mai multe rânduri, inclusiv în luna februarie când au îndemnat la boicotarea supermarketurilor în favoarea producătorilor români. La vremea respectivă, Marian Godină a atras atenția că fostul candidat independent a transformat momentul în campanie electorală și a mers la piaţă într-o jachetă scumpă, fabricată în Germania.

„Dacă vă grăbiți, puteți prinde la reducere geaca pe care a purtat-o la cumpărături românești «președintele ales». E la reducere de la 1509 la 1191,99 lei. E fabricată în Germania, dar se poate lipi un tricolor românesc cu scai”, a scris, ironic, polițistul-influencer Marian Godină pe contul său de Facebook.

Mai mult de atât, jurnaliștii au descoperit ulterior că momentul în care soții Georgescu au cumpărat legume și fructe de la un om din piață ar fi fost regizat.

Cristela Georgescu este cunoscută pentru discursul său naționalist. Ea este o prezență constantă în mediul online, unde vinde mai multe cursuri și cărți, la prețuri exorbitante.

Potrivit site-ului său, cel mai ieftin curs pornește de la 300 de lei și este, de fapt, vorba despre un video de o oră și 20 de minute, la care clienții au acces timp de trei luni de zile de la achiziționare, iar apoi trebuie să plătească un abonament suplimentar.

Cel mai scump, pe de altă parte, se numește „Secretele comportamentului alimentar” și costă 1.900 de lei, iar durata sa este de 5 ore și jumătate.

"Primești ediția revizuită a celei de-a doua părți din Cursul live de Nutriție Holistică, într-o formă îmbunătățită, împărțită în 22 de lecții ușor de parcurs. Durată curs: 5 ore și jumătate", potrivit site-ului oficial. Și în acest caz, site-ul menționează că accesul se întinde pe trei luni de zile din momentul achiziționării, iar după aceea, acesta "se prelungește automat dacă ești membru în Clubul Acasa Inimii, pe toată durata apartenenței la acest club".

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Pensia infimă pe care o are Valentin Ceaușescu: „E foarte sărac!”. Câți bani încasează lunar creatorul Stelei 86
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E scandal! Echipa mega-orașului de un trilion de euro, dată în judecată după oferta "de pe altă planetă"
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: A fost PRINS în Germania! Emil Gânj, criminalul din Mureș, urmărit internațional de mai bine de o lună jumătate
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!