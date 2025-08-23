Cristela Georgescu dă plaiurile românești pe vacanța în Grecia. „Suveraniști de carton, își fac concediile în Europa aia pe care o hulesc”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost surprinsă în aeroport în timp ce se pregătea să plece din țară. Imaginile au stârnit critici din partea internauților, care au acuzat-o de ipocrizie.

„Între timp, doamna Cristela a plecat să-și facă vacanța în Corfu, că la Eforie nu-i de nasul ei. Nu sunt deloc ipocriți suveraniștii ăștia, care, după ce înjură Europa și ridică în slăvi țărișoara cu munți și cu mare, o taie în vacanță prin Grecia și Spania”, a scris activista Dana Hering pe pagina sa de Facebook.

Ea a postat o imagine în care soția lui Călin Georgescu se află pe aeroport cu bagajele după ea.

Reacția internauților nu a întârziat să apară, mulți observând că vorbele Cristelei Georgescu nu se potrivesc cu faptele ei.

„Are nevoie de ochelari de citit? Păi nu propovăduiește ea, pe pagina ei, cum că a scăpat de ei în mod natural făcând anumite exerciții?”, a scris un internaut, care a adăugat apoi un fragment chiar de pe pagina Cristelei: „Practic ceea ce propovăduiesc: munca! Partea mea de 1%. Sunt la Tabăra de educație a vederii, organizată de Flavius Adrian Țurcanu, pe care îl sprijin, respect și recomand tuturor celor care mă întreabă cum să își îmbunătățească vederea. Euforia mea se datorează faptului că de 5 zile nu mai folosesc ochelari! Desigur, mai am de lucru, dar am văzut ce poate fi făcut în 5 zile, sunt motivată să integrez învățătura primită, ca disciplină/stil de viață! Pe curând”.”

Alții au atras atenția că acesta nu este un comportament întâlnit doar la suveraniștii români, ci și la lideri din alte țări, care afișează public un discurs naționalist, dar în viața personală aleg să se bucure de confortul și luxul oferit de alte destinații.

„Acum câțiva ani Viktor Orbán spunea «Mai puțină Adriatica și mai mult Balaton». De atunci, în fiecare an se duce în Croația. Ieri a fost fotografiat cum pleca în Croația cu un elicopter privat de lux (a fost de ajuns să folosească de două ori low cost ca să îl vadă lumea, ce-i prea mult strică), și ajuns în Croația a fost fotografiat pe un iaht. Cam așa cu suveraniștii ăștia și țărișoarele lor”, a mai scris un internaut.

„Suveraniști de carton; își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc la toate colțurile și își trimit copiii la școli internaționale pe bani grei”, a adăugat un altul.

Soții Georgescu au fost acuzați de ipocrizie în mai multe rânduri, inclusiv în luna februarie când au îndemnat la boicotarea supermarketurilor în favoarea producătorilor români. La vremea respectivă, Marian Godină a atras atenția că fostul candidat independent a transformat momentul în campanie electorală și a mers la piaţă într-o jachetă scumpă, fabricată în Germania.

„Dacă vă grăbiți, puteți prinde la reducere geaca pe care a purtat-o la cumpărături românești «președintele ales». E la reducere de la 1509 la 1191,99 lei. E fabricată în Germania, dar se poate lipi un tricolor românesc cu scai”, a scris, ironic, polițistul-influencer Marian Godină pe contul său de Facebook.

Mai mult de atât, jurnaliștii au descoperit ulterior că momentul în care soții Georgescu au cumpărat legume și fructe de la un om din piață ar fi fost regizat.

Cristela Georgescu este cunoscută pentru discursul său naționalist. Ea este o prezență constantă în mediul online, unde vinde mai multe cursuri și cărți, la prețuri exorbitante.

Potrivit site-ului său, cel mai ieftin curs pornește de la 300 de lei și este, de fapt, vorba despre un video de o oră și 20 de minute, la care clienții au acces timp de trei luni de zile de la achiziționare, iar apoi trebuie să plătească un abonament suplimentar.

Cel mai scump, pe de altă parte, se numește „Secretele comportamentului alimentar” și costă 1.900 de lei, iar durata sa este de 5 ore și jumătate.

"Primești ediția revizuită a celei de-a doua părți din Cursul live de Nutriție Holistică, într-o formă îmbunătățită, împărțită în 22 de lecții ușor de parcurs. Durată curs: 5 ore și jumătate", potrivit site-ului oficial. Și în acest caz, site-ul menționează că accesul se întinde pe trei luni de zile din momentul achiziționării, iar după aceea, acesta "se prelungește automat dacă ești membru în Clubul Acasa Inimii, pe toată durata apartenenței la acest club".