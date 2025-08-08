A decedat un cunoscut impresar român, colaborator al fraților Becali

Astăzi s-a stins din viață Robert Vișan, impresar român și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fraților Giovanni și Victor Becali, după ce acesta a pierdut lupta cu o formă agresivă de cancer.

Vișan s-a bucurat de o carieră respectată în lumea fotbalului de pretutindeni. Înainte de a deveni acționar și membru al echipei „Becali Sport”, bărbatul s-a aflat în strânsă legătură profesională cu influentul agent israelian Pini Zahavi, recunoscut pe plan internațional.

De-a lungul anilor, Robert Vișan a reprezentat jucători importanți, printre care și mijlocașul Amadou Diawara (28 de ani), cu un parcurs ce include cluburi precum Bologna, Napoli și AS Roma. Ultima sa apariție publică a fost în luna mai a acestui an, când declara, în spațiul public, că fostul internațional român Cristi Chivu ar putea fi o variantă pentru postul de antrenor al celor de la AS Roma.

„Sunt mulți tineri vizați de foarte multe echipe din străinătate. Vă pot da câteva nume. Andrei Borza, probabil, va fi următorul jucător cu șanse foarte mari de a pleca din România. E urmărit de foarte multe echipe din străinătate. Un alt jucător cu mari șanse de a pleca e Baiaram și, chiar dacă vă surprinde, Octavian Popescu. Depinde aici de pretențiile patronului Gigi Becali!”, spunea Robert Vişan, pentru digisport.ro.

„Unul dintre colaboratorii mei nu este bine!”

Vișan s-a stins din viață la doar o lună și jumătate de la momentul în care medicii au descoperit că acesta se confrunta cu o boală incurabilă.

„Sănătoși sa fim, dar uite ca unul dintre colaboratorii mei nu este bine deloc!”, admitea Giovanni Becali, cu puțin înainte ca vestea morții lui Robert Vișan să devină publică.

Agentul FIFA s-a întors în România, după ce fusese prezent la Campionatul European de tineret din Slovacia. Chinuit de dureri, a mers la un consult, iar în urma unor investigații mai amănunțite, acesta a aflat că suferea de cancer la colon. A urmat un tratament și a făcut chimioterapie, cheltuind zeci de mii de euro într-o lună și jumătate. În zadar, însă, căci Robert Vișan a lăsat în urmă o familie îndurerată.