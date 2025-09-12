9 români la Mondialele de Atletism din Tokyo. Programul complet al „tricolorilor”

Campionatele Mondiale de Atletism vor avea loc în Japonia, între 13 și 21 septembrie, iar România va fi prezentă cu o delegație formată din nouă sportivi.

Printre aceștia se află atleți care pot spera chiar la medalii, însă obiectivul realist al federației este ca reprezentanții noștri să ajungă în cât mai multe finale.

Primul care va concura pentru România este Andrei Rareș Toader, proaspăt campion european indoor, după aurul câștigat în martie.

România este reprezentată de 9 sportivi la Mondiale

Nouă sportivi români participă la Campionatele Mondiale de Atletism care au loc la Tokyo. Din cauza fusului orar, o parte dintre probe vor avea loc noaptea. Primul român care intră în concurs este Rareș Toader, la aruncarea greutății, pe 13 septembrie, la ora 04:55. El face parte din grupul celor trei băieți din lotul României.

Alături de ei se află și șase sportive, printre care și Alina Rotaru-Kottmann, medaliată cu bronz la Mondialele din 2023, la săritura în lungime. Deși vine cu un rezultat excelent în palmares, concurența din acest an este foarte puternică, iar pentru a urca din nou pe podium va avea nevoie de o evoluție de excepție.

România mai are reprezentanți și la alte discipline, precum 400 de metri, aruncarea discului, triplusalt sau aruncarea ciocanului. Dincolo de participarea sportivilor noștri, Mondialele de la Tokyo se anunță spectaculoase și pline de momente de urmărit.

Programul românilor la Mondialele de Atletism de la Tokyo

Masculin:

Mihai Sorin Dringo – 400 m – serii (14 septembrie, ora 12:35), semifinale (16 septembrie, ora 15:35), finala (18 septembrie, ora 16:10)

Andrei Rareș Toader – aruncarea greutății – calificări (13 septembrie, ora 04:55), finala (13 septembrie, ora 15:10)

Alin Alexandru Firfirică – aruncarea discului – calificări (20 septembrie, ora 03:00), finala (21 septembrie, ora 14:10).

Feminin:

Andrea Miklos – 400 m – serii (14 septembrie, ora 13:25), semifinale (16 septembrie, ora 15:07), finala (18 septembrie, ora 16:24)

Stella Rutto – 3000 m obstacole – serii (15 septembrie, ora 04:30), finala (17 septembrie, ora 15:57)

Alina Rotaru-Kottmann – săritura în lungime – calificări (13 septembrie, ora 12:30), finala (14 septembrie, ora 14:40)

Diana Ana Maria Ion – triplusalt – calificări (16 septembrie, ora 13:40), finala (18 septembrie, ora 14;55)

Elena Andreea Taloș – triplusalt – calificări (16 septembrie, ora 13:40), finala (18 septembrie, ora 14:55)

Bianca Florentina Ghelber – aruncarea ciocanului – calificări (14 septembrie, ora 03:00), finala (15 septembrie, ora 15:00).