Românii nu vor să alerge degeaba la Mondialele de atletism. Constantina Diță a stabilit obiectivul delegației

Președinta Federației Române de Atletism (FRA), Constantina Diță (55 de ani), a declarat, luni, că obiectivul delegației României la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie) este calificarea în finale a tuturor sportivilor, dar a subliniat că speră și la câștigarea unei medalii.

„Plecăm mâine la Campionatele Mondiale de atletism, iar această sărbătoare ocazionată de împlinirea a 65 de ani de la prima medalie olimpică de aur a atletismului românesc, cucerită de Iolanda Balaș, le dă curaj sportivilor noștri. Obiectivul nostru la Tokyo este ca toți să se califice în finale, dar sperăm și la o medalie”, a spus campioana olimpică de la Beijing 2008..

Președinta FRA a participat astăzi la un eveniment în cadrul căruia Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a sărbătorit 65 de ani de la prima medalie olimpică de aur a atletismului românesc, cucerită la săritura în înălțime de Iolanda Balaș, la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960.

Campionatele Mondiale de atletism se desfășoară în perioada 13-21 septembrie, la Tokyo (Japonia).

România va fi reprezentată la ediția din acest an de 9 sportivi, 6 la feminin și 3 la masculin: Andrea Miklos, Alina Rotaru Kottmann, Diana Ana Maria Ion, Andreea Elena Taloș, Bianca Florentina Ghelber, Stella Rutto, Mihai Sorin Dringo, Andrei Rareș Toader și Alin Alexandru Firfirică.