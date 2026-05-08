4 fotbaliști fără debut la echipa națională, convocați în premieră de Gică Hagi. Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalele lunii iunie

Naționala României se pregătește pentru două meciuri de verificare programate în luna iunie, în debutul noului mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Tricolorii vor juca primul meci în deplasare, contra Georgiei, iar apoi vor reveni acasă pentru duelul cu Țara Galilor.

Partida cu Georgia este programată pe 2 iunie, la Tbilisi, pe stadionul Mikheil Meskhi, de la ora 20:00. Al doilea amical se va disputa pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, cu Țara Galilor, de la ora 20:45.

În paralel, Gheorghe Hagi a anunțat o listă preliminară cu jucători români din străinătate pe care îi urmărește pentru o posibilă convocare la acțiunea din iunie. Printre aceștia se află și fotbaliști care nu au debutat încă la echipa națională, precum Otto Hindrich, Tony Strata, Marius Corbu și Ianis Stoica.

Lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate

PORTARI:

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI:

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI:

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Lotul final va fi anunțat ulterior și va include o parte dintre jucătorii din străinătate, alături de fotbaliști din campionatul intern.