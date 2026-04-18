Punctul sensibil al lui Gică Hagi la națională: singurul jucător care îi va da bătăi de cap. Pițurcă: „Cel mai mare pericol. Vai de capul meu!”

Victor Pițurcă, fost selecționer al echipei naționale de fotbal a României, a analizat situația tricolorilor și a tras un semnal de alarmă pentru Gică Hagi, tehnicianul care va prelua naționala în locul regretatului Mircea Lucescu.

Hagi va fi prezentat ca fiind selecționerul României, oficial, săptămâna viitoare. Tehnicianul va începe apoi să facă planul pentru Liga Națiunilor, unde primele acțiuni ale tricolorilor vor fi două partide amicale, cu Georgia și Țara Galilor.

Una dintre cele mai grele misiuni pe care le va avea Gică Hagi la națională va fi gestionarea criticilor, în cazul în care fiul său, Ianis, va înregistra prestații slabe sub tricolor. Mijlocașul, legitimat acum la Alanyaspor, fusese numit căpitanul naționalei de către Mircea Lucescu, în lipsa lui Nicolae Stanciu.

„Ăsta va fi cel mai mare pericol pentru Gică Hagi!”

Victor Pițurcă este de părere că, inevitabil, vor apărea controverse în timpul mandatului lui Gică Hagi.

„Pe Ianis Hagi, presiunea a fost tot timpul mare, el a devenit un lider pe timpul lui Mircea Lucescu, Mircea Lucescu a văzut în el un lider, cred eu că a făcut bine.

Cu Gică va fi mai dificil, și pentru Gică și pentru Ianis. Nu e ușor, nu va fi simplu. Gică va dori ca Ianis să joace la cel mai înalt nivel, la fel și Ianis Hagi, că tatăl lui e pe bancă, vrea să-i ofere victorii. Vor apărea și critici dacă nu joacă bine. Vai de capul meu, nu vreau să mă gândesc. Ăsta va fi cel mai mare pericol pentru Gică Hagi, ăsta e pericolul.

Pentru că noi cunoaștem comportamentul și exprimarea mai multor oameni care sunt așa ziși fani ai naționalei, eu cred că cei care nu sunt alături de echipa națională și jignesc după meciuri, nu sunt suporteri ai echipei naționale!”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit as.ro.