Povestea de dragoste dintre Neli și Mircea Lucescu. Antrenorul îi trimitea scrisori în franceză viitoarei sale soacre

Povestea de dragoste dintre Neli și Mircea Lucescu a început la mijlocul anilor 60, pe aleile din Grozăvești, cei doi fiind studenți la Comerț Exterior, respectiv Istorie. Jurnalistul Daniel Nanu, care pregătea o carte despre Mircea Lucescu, a stat de vorbă cu doamna Neli înainte de moartea antrenorului.

„Ne-am cunoscut ca studenți, pe aleile campusului, ne vedeam des la cantină... Mircea era timid. Și sentimental. Îmi amintesc cum, la început, eram la un spectacol, tot încerca să mă ia de mână. Dar nu îndrăznea. La un moment dat, cum stăteam noi cu mâinile pe brațele fotoliilor, am pus eu mâna peste a lui... M-a impresionat cu timiditatea aceasta. Asta chiar mi-a plăcut”, povestea Neli Lucescu, care în 1962 a intrat la Facultatea de Istorie, după ce picase examenul la Actorie.

Cei doi se intersectau des la cantina studențească. „Il Luce” era jucător la Sportul Studențesc. S-au despărțit promițându-și să țină legătură prin mijloacele de la vremea aceea.

Pe când era în cantonament, fotbalistul de atunci îi scria ilustrate. „I-a scris și mamei mele, și, ca s-o impresioneze, probabil, i-a scris în franceză. Ceva poetic, ceva despre fulgi mari de zăpadă care cad din cer...”, dezvăluie doamna Neli, potrivit gsp.ro.

Prima lor ieșire a avut la Casa Studenților, la un spectacol. Era un concert al lui Dan Spătaru, în februarie 1966.

S-au căsătorit un an mai târziu, în 1967. Mircea Lucescu a povestit că nunta a avut loc într-un context sportiv aglomerat. La începutul căsniciei, au locuit într-o cameră modestă, fără prea multe utilități, până când Mircea a început să se impună la Dinamo și au primit o locuință mai spațioasă.

Neli Lucescu a terminat Facultatea de Istorie, dar nu a profesat niciodată în domeniu. Într-un gest de devotament, a ales să își pună cariera pe planul secund pentru a-l urma pe Mircea peste tot.

„Ea a fost echilibrul meu. Fără Neli, nu aș fi reușit să am această longevitate în fotbal. Ea s-a ocupat de educația lui Răzvan, de casă, de tot ce înseamnă liniștea mea”, spunea „Il Luce” într-un interviu.