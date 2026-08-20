 3,1 milioane de dolari, miza Campionatului Mondial de Dota 2. 8 echipe se bat pentru trofeu la Shanghai | adevarul.ro
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3,1 milioane de dolari, miza Campionatului Mondial de Dota 2. 8 echipe se bat pentru trofeu la Shanghai

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The International 2026, Campionatul Mondial de Dota 2 și unul dintre cele mai importante turnee din esports, a intrat în faza decisivă. Doar opt dintre cele 16 echipe venite la Shanghai au mai rămas în cursa pentru celebrul Aegis of Champions și pentru o parte dintr-un fond de premiere care a depășit deja 3,1 milioane de dolari.

Concursurile de DOTA 2 au milioane de fani în întreaga lume (FOTO: Profimedia)
Concursurile de DOTA 2 au milioane de fani în întreaga lume (FOTO: Profimedia)

Cea de-a 15-a ediție a The International se desfășoară în perioada 13-23 august, la Shanghai, iar Main Event-ul, programat între 20 și 23 august, aduce cele mai bune opt formații în SPD Bank Oriental Sports Center. Shanghai revine astfel în centrul lumii Dota 2 după ediția din 2019, câștigată de OG în fața Team Liquid.

Fondul de premiere al competiției a pornit de la tradiționala sumă de 1,6 milioane de dolari pusă la dispoziție pentru turneu și a crescut prin veniturile generate de conținutul digital dedicat susținerii The International. În ziua începerii Main Event-ului, premiile trecuseră de 3,19 milioane de dolari, iar suma poate continua să crească.

Doar opt echipe au supraviețuit

La start s-au aflat 16 formații: șapte invitate direct și nouă venite din calificările regionale.

Prima parte a turneului s-a desfășurat într-un sistem de tip Swiss, între 13 și 16 august. Primele trei echipe s-au calificat direct în Main Event, în timp ce formațiile clasate între pozițiile 4 și 13 au fost trimise într-o rundă eliminatorie din care numai cinci au supraviețuit.

Astfel, cele opt echipe ajunse în faza decisivă sunt TEAM VISION, Team Liquid, Nigma Galaxy, Team Falcons, Team Spirit, Iron Wing, BoomBoys și Team Yandex.

Unele dintre denumiri pot suna nefamiliar inclusiv pentru urmăritorii Dota 2. La acest turneu, TEAM VISION este numele sub care evoluează PARIVISION, BoomBoys este BetBoom Team, iar Iron Wing reprezintă 1win Team.

Tabloul primei runde a Main Event-ului a fost stabilit astfel:

Iron Wing – Team SpiritTEAM VISION – BoomBoysTeam Liquid – Team YandexNigma Galaxy – Team Falcons

O înfrângere nu înseamnă eliminarea

Sistemul folosit în Main Event este double elimination, ceea ce înseamnă că o echipă nu părăsește turneul după primul eșec.

Formațiile învinse în upper bracket coboară în lower bracket, unde mai primesc o șansă. Abia a doua înfrângere înseamnă eliminarea definitivă.

Toate confruntările sunt disputate după sistemul cel mai bun din trei jocuri, cu excepția marii finale din 23 august, care va fi best-of-five, adică prima echipă care ajunge la trei victorii devine campioană mondială.

Campioana mondială încearcă să-și apere trofeul

Una dintre marile povești de la Shanghai este cea a Team Falcons. Formația a câștigat The International 2025, după o finală dramatică, 3-2 cu Xtreme Gaming, iar acum încearcă să-și păstreze titlul. Valve a confirmat triumful Falcons din 2025, când echipa a ridicat Aegis of Champions la Hamburg.

Dacă se impune din nou, Falcons va intra într-un grup extrem de restrâns al formațiilor cu cel puțin două titluri The International.

Printre principalele rivale se află Team Liquid, una dintre cele mai cunoscute organizații din istoria Dota 2 și deja dublă câștigătoare a turneului. Liquid a încheiat faza inițială cu patru victorii și o singură înfrângere și s-a calificat direct în Main Event.

O altă revelație este Nigma Galaxy. Formația a terminat tot cu bilanț 4-1 și a produs unul dintre rezultatele importante ale turneului, 2-0 cu Team Spirit, succes care i-a asigurat calificarea directă în faza finală.

TEAM VISION, fără înfrângere

Cel mai impresionant parcurs al primei faze i-a aparținut însă lui TEAM VISION (PARIVISION).

Formația a câștigat toate cele patru confruntări jucate în sistemul Swiss și a devenit prima echipă calificată în Main Event. Printre adversarii învinși s-a numărat chiar Team Spirit, scor 2-0.

Team Spirit, una dintre marile forțe ale Dota 2 și dublă câștigătoare a The International, a avut un drum mai complicat. Nu a obținut calificarea directă și a fost obligată să treacă prin runda eliminatorie, unde a învins Team Resilience cu 2-1 pentru a ajunge între ultimele opt.

The International a trecut și prin România

Competiția are și o legătură importantă cu România. The International 10 s-a desfășurat în 2021 în România, ediție care a rămas cea mai urmărită din istoria turneului, cu un vârf de peste 2,7 milioane de spectatori simultani pe platformele de streaming.

Cinci ani mai târziu, bătălia pentru cel mai râvnit trofeu din Dota 2 s-a mutat la Shanghai. Din cele 16 echipe care au început aventura pe 13 august au mai rămas opt, iar până pe 23 august una singură va pleca din China cu Aegis of Champions și cu cea mai mare parte a unui premiu total de peste 3,1 milioane de dolari.

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