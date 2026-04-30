Foto Goldie Hawn, apariție spectaculoasă la 80 de ani. Actrița a impresionat într-o rochie elegantă, cu detalii transparente

Goldie Hawn a atras toate privirile la cea mai recentă apariție a sa în cadrul emisiunii Jimmy Kimmel Live!, unde a demonstrat că eleganța și rafinamentul nu țin cont de vârstă. Actrița, în vârstă de 80 de ani, și-a făcut apariția într-o rochie neagră sofisticată, cu detalii transparente.

Vedeta a purtat o rochie mulată, cu detalii semi-transparente decorate cu paiete argintii fine, care au oferit un plus de strălucire ținutei. Rochia avea un decolteu cu umerii goi și mâneci lungi.

Părul blond, coafat în bucle lejere, și machiajul discret, cu accent pe machiajul de seară și buze lucioase, au întregit apariția glamour.

La 80 de ani, Goldie Hawn demonstrează că tendințele îndrăznețe nu au limită de vârstă. Stilul „naked dress”, caracterizat prin materiale transparente, dantelă, texturi metalice și organza vaporoasă, continuă să fie reinterpretat de vedete din toate generațiile.

Eleganță și apariții impecabile

În general, actrița preferă ținutele monocrome. La începutul acestei luni, Goldie Hawn a fost prezentă la Beverly Hills Film Festival, desfășurat la TCL Chinese Theatre, unde a purtat un costum negru elegant, conform Hello! Magazine.

Secretele frumuseții transmise fiicei sale, Kate Hudson

Fiica actriței, Kate Hudson, a vorbit recent despre obiceiurile de frumusețe moștenite de la mama sa.

Într-un material realizat pentru Vogue, Kate a dezvăluit că Goldie era pasionată de terapii alternative și remedii naturiste cu mult înainte ca acestea să devină populare.

„Mama mea consuma sucuri cu ciuperci și urma tratamente din medicina tradițională chineză încă de pe vremea când nimeni nu vorbea despre astfel de practici”, a povestit actrița.

Un posibil proiect împreună

Pe lângă secretele de frumusețe, cele două împărtășesc și pasiunea pentru actorie. Kate Hudson a mărturisit recent că și-ar dori să joace alături de mama sa într-un proiect cu adevărat special.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu mama, dar ar trebui să fie ceva cu adevărat semnificativ”, a spus actrița într-o apariție la emisiunea LIVE cu Kelly & Mark.