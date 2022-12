Valentina Pelinel a dezvăluit secretul. Ce se mănâncă de Crăciun acasă la Cristi Borcea: „Așa știi dacă ai sărit calul“

Deși amândoi țin la siluetă, cuplul Valentina Pelinel-Cristi Borcea nu renunță la preparatele tradiționale de Crăciun. Pe masa de sărbători vor pune toate bunătățile, începând cu deliciosul șorici de porc, piftie și sarmale.

Trasă ca prin inel, Valentina Pelinel va încărca masa de Crăciun. Soția fostului șef de la Dinamo, a dezvăluit la Antena Stars ce preparate gustoase vor servi de sărbători.

”Suntem mulți. Masa perfectă este să ai tot ce îți dorești tu, ce îți place ție. Mie îmi place de Crăciun că se taie porc, se mănâncă șorici, îmi place șoriciul acela moale și cald. Îmi place piftia, mănânc și cozonac. Soacra și mama mea fac niște sarmale bune”, a spus vedeta.

Cu toate acestea, Valentina Pelinel a precizat că este atentă la alimentație, mai ales de Crăciun, când kilogramele în exces se depun mult mai ușor decât în cursul anului. Ea a spus și un secret la care ține de ani de zile în privința siluetei. Se cântărește de două ori pe zi, ca să știe exact dacă și cât a luat în greutate. Aceasta este cheia, să ai totul sub control, pentru că ea nu apelează des la diete.

"Cheia este să te cântărești"

Vedeta a mărturisit că nu se dă înapoi de la nimic, atunci când vina vorba despre preparate delicioase.

”Am grijă. Am observat la mine, cheia este să te cântărești. Dacă o lași baltă și nu știi dacă ai pus... Eu mă cântăresc cu sfințenie, în fiecare zi, dimineața și seara. Așa știi dacă ai sărit calul. Dacă ai sărit calul, faci ceva. Cântarul nu te minte. Când merg într-o vacanță sau am avut mese copioase, se sare calul, 500 de grame, un kilogram”, a spus soția lui Cristi Borcea.

Valentina Pelinel, în vârstă de 42 de ani, și Cristi Borcea s-au căsătorit în 2018 și au împreună trei copii.