Dieta specială a lui Cătălin Botezatu. La ce a fost nevoit să renunțe: „E foarte greu, înainte rupeam!“

Designerul Cătălin Botezatu și-a schimbat regimul alimentar după problemele de sănătate pe care le-a avut. A renunțat complet la mai multe alimente și are un regim special. Cel mai greu i-a fost să șteargă de pe listă prăjiturile.

Cătălin Botezatu și-a schimbat radical dieta, după cele cinci operații pe care le-a suferit. În acest context, a fost obligat să adopte un regim alimentar sănătos. Chiar dacă înainte își permitea să mănânce orice, designerul a avut voință și a exclus din meniul saău multe preparate preferate.

"Nu mănânc prăjeli deloc, nu mănânc carne în general… mă rog, mănânc carne de vită foarte rar, deși înainte mâncam foarte multă carne de vită. Am zis că fac pauza asta acum, ca să pot să mănânc de Crăciun. Mănânc mai multe fructe. E foarte greu. Am eliminat multe plăceri culinare. Nu mănânc dulce, înainte rupeam prăjiturile, acum mai puțin. Asta nu înseamnă că le-am eliminat de tot”, a mărturisit Cătălin Botezatu, citat de doctordebine.ro.

Ce mănâncă în prezent

De mai mult timp, Cătălin Botezatu a adoptat un regim special pentru a-și menține sănătatea. A recunoscut chiar că înainte nu era atent la acest lucru. Odată cu înaintarea în vârstă, a împlinit pe 3 decembrie 56 de ani, celebrul creator de modă și-a dat seama că trebuie să devină mai ponderat.

„Am un meniu special acum pentru că vreau să fiu sănătos și atunci mi-am dat seama că nu trebuie să mai mănânc că un animal, tot felul de animale. Am început vara prin a mânca fără carne, totul fără carne, din când în când puțin pește alb, fără grăsimi, fără prăjituri, ceea ce e groaznic, fără pâine, din când în când puțină focaccia, așa de gust. Mănânc foarte multe legume, risotto de toate felurile, folosesc doar ulei de măsline, mănânc salată multă și cam atât”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru click.ro.