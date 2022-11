Dieta Cameliei Șucu. Secretul care o menține în formă la 57 de ani: „Beau ceai, nu mănânc“

La 57 de ani, Camelia Șucu, una dintre femeile de afaceri de succes din România, întoarce toate privirile. Afacerista este pasionată de modă și reușește să fie mereu o apariție senzațională în lumea mondenă.

Camelia Șucu spune că depune eforturi considerabile ca să se mențină în formă. Femeia de afaceri a dezvăluit în ce constă regimul ei alimentar zilnic. Face foamea ore întregi!, scrie click.ro.

„Am ținut diete, toate nebuniile posibile în tinerețe, mai ales în adolescența mea. Am avut noroc cu un metabolism bun, îl am în continuare. Cui îi place adrenalina are noroc de o siluetă ok. În afară de adrenalină, însă, îmi place foarte mult să mă mișc, îmi place sportul, îl adaptez vârstei mele și nevoilor mele.

Am grijă de mine, îmi place prevenția, să mă informez despre medicina integrativă, cum te ajută suplimentele, tot ce poți să iei pe gură sau intravenos, cum te ajută sportul în aer liber, greutățile.

Eu nu mănânc seara, cam după 7 jumătate. Mai mi se întâmplă câteodată să mai ies la mese seara, dar rar. Beau ceai, nu mănânc nici dimineața și nici seara. Am două sau trei mese, dar doar în intervalul 12-20.

Acest intermitent fasting pe mine m-a ajutat foarte mult, echilbrează kilogramele, pofta de dulce, de sărat și echilibrează și sistemul hormonal. Eu sunt foarte mulțumită cum sunt ca sănătate și fizic la 57 de ani! Trebuie să fii sănătos la trup și la minte!“, a dezvăluit Camelia Șucu.

Cel mai scump divorț din România!

Camelia Șucu a fost căsătorită cu milionarul Dan Șucu, directorul imperiului de mobilă Mobexpert. Aceștia s-au căsătorit pe vremea când Camelia Șucu era studentă în anul II la Facultatea de Medicină „Carol Davila”. Cei doi au împreună două fiice.

La divorț, Dan Șucu a încercat s-o scoată din afacerea cu mobilă, după ce Camelia a dezvăluit că fost timp de doi ani înșelată! În urma celui mai scump divorț din România, Camelia Șucu s-a ales cu 40 de milioane de euro, echivalentul a 40% din acțiunile grupului de mobilă pe care ea și soțul ei îl dețineau.