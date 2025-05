Văduva lui Hugh Hefner s-a logodit la 7 ani de la moartea fondatorului Playboy. Cine e viitorul soț: „Complet diferit”

Crystal Hefner, văduva fondatorului Playboy, s-a logodit cu actualul partener, James Ward, la șapte ani de la moartea lui Hugh Hefner. Cererea în căsătorie a fost una surprinzătoare.

Crystal Hefner, în vârstă de 39 de ani, s-a logodit cu iubitul ei, James Ward, la exact un an de când au început relația. Logodna vine la șapte ani după moartea lui Hugh Hefner, care a decedat la vârsta de 91 de ani.

James Ward, biolog marin, i-a oferit lui Crystal un inel cu diamant de șase carate, într-un cadru romantic, pe terasa construită chiar de el în Hawaii, cu vedere la ocean. Cererea a avut loc pe 25 aprilie, cu doar câteva zile înainte ca Crystal să împlinească 39 de ani, pe 29 aprilie.

Într-un interviu pentru Us Weekly, Crystal a vorbit despre acest moment emoționant: „James m-a luat complet prin surprindere. A construit o scară ascunsă și a creat o potecă șerpuită care ducea la o terasă făcută de mână, cocoțată pe o stâncă deasupra oceanului”, a spus ea.

Locul ales avea o semnificație aparte pentru cuplu: „Era exact locul unde, cu un an în urmă, am avut un picnic liniștit. A devenit locul nostru. Nu aveam idee că, în secret, îl transforma într-un spațiu permanent și simbolic”, a povestit Crystal. „Credeam că mergem doar la o plimbare, dar când am văzut florile, bilețelele scrise de mână și oceanul întins în fața noastră, am știut că urmează ceva extraordinar.”

Pe măsură ce cobora poteca, Crystal a găsit o scară decorată cu mesaje emoționante: „Plângeam deja când am ajuns la ultimul bilet, pe care l-am găsit pe terasă, deasupra valurilor. Inițial, am crezut că este o surpriză de ziua mea. Dar cuvintele din mesaje sugerau ceva mai profund”, a spus ea. „Când am realizat că a construit întreaga terasă doar pentru acel moment, am fost copleșită. A fost unul dintre cele mai atente gesturi pe care cineva le-a făcut pentru mine”.

Surpriza a fost totală: „N-am bănuit nimic până când James a îngenuncheat. Tot timpul cât am fost în vacanță în Africa, am crezut că trăim o aventură liniștită, deconectată, dar el, în secret, organiza această cerere deosebit de elaborată”, a declarat ea, adăugând cu umor: „I-am spus că nu am fost niciodată cu adevărat surprinsă, așa că a considerat provocarea acceptată”.

Crystal a făcut și o comparație între cele două logodne din viața sa: „Prima mea nuntă a fost parte dintr-un capitol care părea mai degrabă despre imaginea publică decât despre un parteneriat autentic. Nici măcar nu am purtat alb. Nu a fost un moment sacru; părea că joc un rol în povestea altcuiva”, a mărturisit ea. „De data asta, cu James, este complet diferit. Suntem cei mai buni prieteni. Râdem, ne sprijinim reciproc și trăim viața mână în mână. Nunta noastră va reflecta asta – va fi simplă, sinceră și plină de iubire. Nu un spectacol, ci o celebrare a vieții pe care o construim împreună”.

Deși este încântată de logodnă, Crystal a declarat că nu se grăbesc să se căsătorească: „Vrem să ne bucurăm de perioada logodnei”, a spus ea. Cuplul ia în calcul o nuntă în 2026.