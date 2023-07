Văduva lui Hugh Hefner, dezvăluiri despre viața în conacul Playboy: „A fost un narcisist și un misogin”

Văduva lui Hugh Hefner, Crystal Hefner, a făcut terapie după ce a părăsit conacul Playboy. Ea a spus că a vrut să se „deprogrameze”, de toate cele învățate de-a lungul relației și căsniciei cu Hugh Hefner. Femeia urmează să lanseze o carte în care să își spună povestea.

Modelul și starul reality TV a fost căsătorită cu fondatorul Playboy, din 2012 până la moartea acestuia în 2017. Crystal recunoaște acum că i-a luat foarte mult timp să treacă mai departe, notează publicația Toronto Sun.

Ea a spus pentru New York Post că a urmat lungi ședințe de terapie și „deprogramare”, pentru a se regăsi și a-și urma un nou drum în viață.

„Only Say Good Things”

În procesul său de vindecare, femeia, acum în vârstă de 37 de ani, a pus pe hârtie întreaga sa poveste despre anii petrecuți în calitate de iubita lui Hugh Hefner. Întreaga lume va avea ocazia să afle, din noua sa carte, intitulată „Only Say Good Things” („Spune doar lucruri bune”), ce va fi lansată în luna ianuarie a anului viitor.

„Se numește „Only Say Good Things” pentru că am avut] o conversație cu Hef și mi-a spus: „Odată ce plec, când nu voi mai fi aici, te rog să spui doar lucruri bune despre mine”, dezvăluie Crystal.

Fotomodelul a ales însă să vorbească despre ruperea de un mediu toxic și procesul său de vindecare.

„M-am ținut de această promisiune în ultimii cinci ani. După ce am trecut prin multă terapie și vindecare, mi-am dat seama că trebuie să fiu sinceră cu privire la timpul pe care l-am petrecut acolo. Cartea este despre vindecarea dintr-un mediu toxic”, a continuat ea.

Crystal avea doar 21 de ani, când la cunoscut pe Hefner, pe atunci în vârstă de avea 81 de ani. Frumoasa blondină era studentă la Psihologie și model. O prietenă a fost cea care i-a sugerat să trimită o poză la cunoscuta revistă „Playboy”. Crystal spune că era „nesigură și tânără” și că a fost luată complet prin surprindere de invitația la petrecerea de Halloween la care l-a cunoscut pe Hugh. Cu atât mai surprinzător este faptul că, la doar câteva zile de la eveniment, ea se muta în vila acestuia.

„A fost foarte, foarte rapid. Cred că a avut multă experiență în a aduce oamenii în [la conac] imediat. Primul „Te iubesc” a venit destul de repede. Am învățat totul despre love bombing de atunci”, își amintește ea.

Acolo mai locuiau și două gemene, în vârstă de 18 ani. Crystal își amintește că relația lui Hefner cu surorile i se părea ciudată. Ea vrut să-l părăsească pe Hefner în ultimii ani ai relației lor – chiar și a anulat nunta din 2011, înainte de a se căsători cu el, un an mai târziu – dar s-a simțit prea vinovată pentru a pleca.

„Cu cât trecea timpul, Hef a devenit mai dependent de mine. Îi plăceau filmele vechi în care femeile leșinau și erau fără ajutor, în care nu puteau face nimic fără un bărbat. Eram într-un loc în care puteai fi cu ușurință înlocuită, așa că erai mereu în gardă. Era greu să-ți faci prieteni. Când Hef ieșea, mergea la un club să agațe femei. Probabil credea că atunci când eu ieșeam, făceam același lucru, dar eu îmi doream să merg la Disneyland sau la plajă. La un moment dat i-am zis să mergem la Paris pentru că voiam la Disneyland. Mi-a spus: 'Nu, mergi când eu nu voi mai fi'. Spre sfârșitul vieții lui, am simțit că nu-l pot părăsi. Trebuia să am grijă de el, așa că am fost acolo până la sfârșit. De abia acum învăț ce înseamnă să fii într-o relație sănătoasă”, dezvăluie fosta nevastă a fondatorului Playboy.

„Încă e complicat pentru mine. Hef a fost un narcisist și un misogin, un om foarte complicat. Dar a făcut, de asemenea, mult bine. A ajutat mulți oameni, dar, în același timp, a rănit în feluri pe care nu le realiza”, a continuat Crystal Hefner.

În ciuda suișurilor și coborâșurilor, Crystal a fost devastată de moartea lui, în 2017, și nu a părăsit dormitorul timp de două săptămâni, timp în care a plâns încontinuu. Pe lângă faptul că urmează să își lanseze cartea, Crystal are în plan și propriul podcast.

Cât despre viața ei sentimentală, dezvăluit că a mers la întâlniri și a mai cunoscut potențiali parteneri, dar încă nu a găsit adevărata dragoste.