Ilie Bolojan a făcut numiri noi la Palatul Victoria. Doi foști deputați USR intră în echipa premierului

Premierul Ilie Bolojan a făcut noi numiri în aparatul guvernamental. Foștii deputați USR-PLUS, Oana Cambera și Răzvan Lupu, vor deveni consilieri de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Oana Alexandra Cambera și Andrei-Răzvan Lupu, ambii foști parlamentari în legislatura 2020–2024 din partea Alianței USR-PLUS, au fost cooptați în echipa premierului Ilie Bolojan. Potrivit deciziilor publicate joi, 7 august, în Monitorul Oficial, cei doi vor ocupa funcții de consilieri de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, informează Agerpres.

Oana Cambera urmează să-și înceapă oficial mandatul în data de 14 august. Cambera a fost aleasă deputat în circumscripția Ilfov în 2020 și a activat în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Andrei-Răzvan Lupu își va prelua atribuțiile începând cu 22 august. Acesta a fost ales în Parlament pe listele USR-PLUS în București și a avut o activitate susținută în zona de reformă administrativă și digitalizare.

Echipa prim-ministrului României, Ilie Bolojan, are în componență la acest moment, conform site-ului Guvernului, șapte consilieri de stat, nouă consilieri onorifici și patru secretari de stat dintre care un purtător de cuvânt și un director de cabinet.