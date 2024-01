Adevărul despre viața din interiorul "scârbosului" conac Playboy. Dezvăluirile făcute de văduva lui Hugh Hefner

Cum era cu adevărat Hugh Hefner, fondatorul imperiului Playboy? Detalii apar după publicarea în serial a cărții de dezvăluiri a văduvei sale Crystal Hafner.

Primul rând al cărții de memorii a lui Crystal Hefner, ”Only Say Good Things” (Spune doar lucruri bune), este un ecou al primului rând din romanul gotic Rebecca: "Noaptea trecută am visat din nou conacul Playboy... Teroarea mă zgârie și mă zgârie la gât. Apăs pe pedala de accelerație, încercând cu disperare să merg mai repede, să mă întorc la acea casă gotică acoperită cu iederă și înconjurată de sequoia înainte ca ceasul să bată ora șase”. Acesta a fost momentul în care Hugh Hefner, fondatorul revistei Playboy și, probabil, cel mai faimos dependent de sex din secolul al XX-lea, a cerut ca tânăra sa a treia soție să se întoarcă acasă, scrie dailymail.co.uk.

Crystal îl întâlnise pe Hefner de Halloween în 2008, când ea avea 21 de ani, iar el 82 de ani. Ea și-a trimis fotografia la conac și a fost invitată la o petrecere. El a invitat-o la el și s-au culcat cu alte femei, așa cum se obișnuia în conac: câteva săptămâni mai târziu, ea locuia cu el și cu restul haremului.

Crystal a rămas timp de zece ani, până când Hefner, cu care s-a căsătorit în 2012, a murit în 2017, la câteva săptămâni de la apariția fenomenului #MeToo.

Intervievată de jurnalista Tanya Gold, Crystal și-a spus povestea. A existat o traumă treptată, începând cu moartea tatălui, un muzician britanic "magnetic", când ea avea 12 ani. Mama ei și cele două surori mai mari "pot fi niște tipuri anxioase", dar cu tatăl ei, "mă simțeam în siguranță". Ulterior, mama ei a fost "foarte deprimată, plângea tot timpul". ”Atunci am simțit că trebuie să mă maturizez prea repede - pentru a o ajuta”. Ea a devenit copilul cuminte (avea să fie copilul cuminte și pentru Hefner), dar nu simțea asta în interior: ”Am început să-mi vopsesc părul și să port lucruri pe care nu trebuia să le port”.

Mama ei s-a căsătorit cu un bărbat care a tratat-o pe Crystal ca pe Cenușăreasa: sora ei vitregă a fost prețuită, dar ea nu. A rămas însărcinată cu iubitul ei din adolescență, Greg, a făcut avort și l-a părăsit pentru că se simțea "nedemnă, distrusă sau că nu merit anumite lucruri". Greg, un soldat care servea în Irak, a fost ucis în momentul în care erau pe cale să se împace din nou. Au existat și experiențe sexuale neconsensuale: ea a spus nu, dar a fost ignorată. Și astfel, când Hefner i-a făcut semn în acel Halloween, era pregătită emoțional pentru un bărbat care o va face să pară importantă pentru ceilalți, dar care o va folosi în același timp.

”Când am venit prima dată la conac, m-am dus să văd un medium”, spune ea. ”Mi-a spus: Ți-ai întâlnit deja sufletul pereche. Am știut tot timpul că Hef nu era cu adevărat sufletul meu pereche, pentru că ce suflet pereche vrea grămezi de femei în pat?”

La început, a fost vrăjită de conac. I s-a părut ”complet cel mai magic lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Fusesem doar în apartamente sau case. Hef avea pijamale în toate culorile și paturi de bronzat și sală de gimnastică și sală de jocuri. Era ca un sentiment de tip Willy Wonka - personalul, oamenii care mergeau de colo-colo și care te puteau ajuta cu orice aveai nevoie".

Ceea ce Crystal avea nevoie era să-l mulțumească pe Hefner. Ea a fost distribuită într-o viață atent îngrijită, care costa 10 milioane de dolari pe an pentru a fi gestionată: erau petreceri, seri de film și un reality show TV (pentru care era plătită cu o sumă infimă). "Exista un departament de grădină zoologică, un departament de albume și un departament video", spune ea, "securitate, personalul său de birou, menajere. Avea 3.000 de cărți care îi documentau viața pentru că el credea cu adevărat că este o persoană pe care oamenii o vor studia timp de secole”. Și-a operat nasul și sânii, ceea ce a înstrăinat-o de propriul corp. ”Mă uit în urmă la pozele cu mine și la cum arătam atunci, cu părul alb decolorat și implanturile masive. Arăt ridicol - ca o păpușă sexuală. Ca o recuzită”.

Erau nopțile în care Hefner lua Viagra și partenerele de joacă făceau spectacol. Acestea erau plătite cu 1.000 de dolari pe săptămână - din această sumă trebuiau să își mențină aparențele - iar Hefner împărțea banii în numerar. 'Părea că îi lua mult timp intenționat, așezând fiecare bancnotă, ordonând teancurile”, spune Crystal. ”Ne făcea să așteptăm. Și am așteptat, cu mâinile împreunate ca niște fete cuminți”. Ea și-a făcut un singur prieten în conac: Amber, care a sosit în același timp.

Crystal a urcat în ierarhie: la iubită șefă, apoi logodnică și apoi soție. De ce a ales-o pe ea? ”Cred că am păstrat lucrurile ușoare și amuzante”, spune ea. ”Hef era ca un copil, un copil în suflet. Chiar nu m-am gândit la căsătorie și nici nu l-am întrebat despre asta. Îmi amintesc că îmi spunea: "Oh, tu nu prea mă întrebi nimic”. Poate că am fost prezența calmă în viața lui pe care o căuta, dar nu sunt sigură”.

Ea spune că era putreziciune în interiorul locului - nu doar metaforic, ci și la propriu. Era plin de mucegai negru: centrul de contagiune, a descoperit Crystal, se afla în aerisirea de deasupra camerei ei. ”Oamenii cred că conacul este un loc atât de incredibil - și așa am crezut și eu la început. Când îți dai seama că totul este fals și că plouă și se scurge înăuntru și e ca și cum... locul ăsta e scârbos”.

Hefner, reiese din memoriile ei, era agorafobic și dependent de droguri.

”Petrecerile veneau la el, doctorii veneau la el. A mâncat în casă. Nu a vrut niciodată să meargă la restaurant. Și-a dat seama că era agorafob, și având atâția bani și atâta putere îi este ușor să mascheze asta - devenea foarte nervos ori de câte ori ieșeam în oraș'.

Crystal le sugera să meargă la un restaurant tematic: "Îi plăcea puiul prăjit și putea să se uite la fetele care călăreau pe taurul mecanic, dar nu a vrut niciodată să meargă cu adevărat". Lua Percocet (un analgezic opioid care creează dependență notorie). ”Avea dureri mari de spate, nu inventează asta”, spune ea.

Hefner apare ca un narcisist, numai frământări și nevoi. De ce? "A spus că părinții lui nu au fost foarte iubitori când era copil", spune ea. ”Nu a avut parte de iubire în copilărie și ei nu i-au arătat cu adevărat iubire”. Ea adaugă, râzând, pentru că acum oscilează între melancolie și ceva mai mult decât un aluat: "Cu siguranță a încercat să compenseze, asta e sigur!".

”'Nu știu dacă a știut vreodată să iubească pe deplin sau să lase dragostea să intre în el. Cred că a făcut tot ce a știut mai bine. Pentru mine era doar un fel de băiețel trist, care a trecut prin momente grele și care încerca să se revanșeze într-un mod măreț, dar care totuși nu a reușit niciodată să umple acele goluri din sufletul său. Oamenii veneau la el și îi spuneau: "Hugh, tu ești cel mai tare!". Dar nu era adevărat. Pentru Crystal, el era trist și lipicios.

În 2011 l-a părăsit și a avut o relație cu Jordan McGraw, fiul psihologului de televiziune Dr. Phil, însă când Hefner a chemat-o înapoi, ea a plecat. De ce? "Poate că, într-o oarecare măsură, am fost manipulată sau mi s-a spălat creierul sau am avut sindromul Stockholm", spune ea. ”Dar mi-am făcut griji pentru el. Am văzut băiețelul distrus. Nu a fost niciodată mulțumit sau nu s-a simțit cu adevărat iubit sau întreg. Acest om care ar putea avea orice și totul în întreaga lume și el este pur și simplu... rupt. Pe măsură ce creștea, îmi părea și mai rău pentru el”. Uneori se gândea: "Nu știu dacă mai pot fi aici, mă simt atât de prinsă în capcană, dar în același timp nu-l pot părăsi. El are nevoie de mine".

Crede că s-a folosit de sex pentru a încerca să umple un gol pe care îl avea în suflet.

”Am început să am mai mult de spus. Mă prezenta ca fiind soția lui. Femeile care se revărsau asupra lui nu-l mai băgau în seamă. Pur și simplu a devenit foarte dependent de mine”. I-a cumpărat o casă. Ea s-a angajat ca DJ și a început să vândă proprietăți imobiliare, iar el i-a permis acest lucru. Mă întreb dacă s-a îndrăgostit de ea? Nu-și mai vopsea părul, își scosese implanturile - o îmbolnăveau - și se îmbrăca ca o femeie normală. A devenit reală. ”Sexul”, scrie ea, ”s-a oprit cu totul în 2014... și am fost ușurată”.

Hefner a vândut Conacul Playboy pentru 100 de milioane de dolari în 2016 - proprietarului unei companii de panificație - stipulând totodată că ar trebui să locuiască acolo toată viața sa. (Acum este folosit pentru evenimente corporative.) În 2017 s-a îmbolnăvit și a murit în două săptămâni, de septicemie, la pat: ”Știam cât de mult ura spitalul”, spune Crystal. ”Spunea: "Nu mă duceți niciodată la spital, acolo se duc oamenii să moară”. Desigur, Hefner se temea de moarte mai mult decât majoritatea: băieții nu ar trebui să moară.

Crystal era tulburată. De la înmormântare nu a mai fost la mormântul lui - alături de locul de odihnă al lui Marilyn Monroe, în Westwood Village Memorial Park -. Ea spune că se simte vinovată: "Am încercat sută la sută să fiu persoana pe care el o căuta mereu".

Dar ea a fost distrusă de asta. Acum locuiește la înălțime în Hollywood Hills - poate o manifestare a limitelor care îi lipseau cândva. Ea schimbă proprietăți și cultivă litchi în Hawaii. A fost în aproape 40 de țări de la moartea lui și este președinta consiliului de administrație al Fundației Hugh M Hefner, care a binecuvântat cartea de memorii.

Îi este dor de Hefner? O pauză lungă. "Într-un mod ciudat, da, atunci cred că poate că lumea ar putea spune același lucru - oamenii care au știut cine a fost".