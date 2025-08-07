Liviu Dragnea ar fi sunat la PSD, dar nu i-a răspuns nimeni înainte de înmormântarea lui Ion Iliescu. „Nici Grindeanu, nici Marian Neacșu”

Liviu Dragnea a dezvăluit că a încercat să contacteze conducerea actuală a PSD pentru a fi prezent cu foștii lideri ai partidului la funeraliile lui Ion Iliescu, dar nu a primit niciun răspuns.

Liviu Dragnea, fostul președinte PSD, a dezvăluit în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, motivul pentru care nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Dragnea a subliniat că a așteptat ca cei care conduc acum PSD-ul îi vor invita pe toți foștii președinți ai partidului, inclusiv pe el, însă, nu s-a întâmplat acest lucru.

„Eu am așteptat, am sperat!”

“Eu am așteptat, am sperat că cei care conduc acum PSD-ul vor fi în stare să se organizeze în așa fel încât, ieri, actuala conducere să meargă împreună cu foștii președinți ai PSD-ului la Cotroceni, la catafalcul unde era depus președintele Iliescu.

Eu cred că era o obligație morală pentru cei care conduc acum PSD-ul și ar fi putut fi și un semnal, o dorință de reconciliere internă. Ar fi fost un semnal bun pentru PSD, un semnal pentru membrii PSD, pentru simpatizanții PSD, pentru că PSD-ul este într-o situație îngrozitoare, acum, din punct de vedere electoral și nu numai.

Sorin Grindeanu și Marian Neacșu i-au ignorat apelurile

N-au vrut să facă asta sau nu le-a păsat și atunci eu am luat decizia, după ce am dat și câteva telefoane la care nu am primit răspuns, să întreb dacă se face ceva. Am dat telefon și la Grindeanu, și la Marian Neacșu am rugat-o și pe doamna Flavia Teodosiu, avocata mea, să sune și dumneaei, că poate îi răspund, se cunosc.” a spus dezamăgit fostul lider al social-democraților.

Dezamăgit de lipsa răspunsurilor, Dragnea spune că va merge singur la cimitir.

”Și atunci n-am mai insistat și nici n-am mai stat să găsesc o modalitate prin care să aflu și am luat decizia să merg mâine, singur, la cimitir, să depun o coroană la mormântul președintelui Ion Iliescu și să-mi iau rămas bun în liniște”, a precizat Dragnea.

Întrebat dacă el consideră că a fost o greșeală de organizare din partea Partidului Social Democrat, Dragnea a spus:

“Nu, după părerea mea, este încă o dovadă că aceste personaje rămân în continuare niște egoiști, plini de ei și cărora nu le pasă nici de partid, nu mai au nicio idee de respect, nu au niciun fel de dorință de a strânge, de a coagula în jurul lor tot ceea ce poate să ajute acest partid. N-a fost nici un fel de greșeală, ci pur și simplu o lipsă de dorință și nepăsare” a încheiat Dragnea.

Discuții cu Ion Iliescu, înainte de a intra în închisoare

Întrebat când a vorbit ultima data cu Ion Iliescu, Dragnea a spus că au discutat chiar înainte să fie condamnat.